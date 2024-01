Zu Gast bei Sabrina und Max ist noch einmal Marco aus Hamburg, bisexuell und von Geburt an blind. Im zweiten Teil des Interviews erfahren wir noch mehr über sein Intimleben.

Warum es für Marco ohne Sehsinn so schwierig war, in schwulen Kneipen und Clubs jemanden kennenzulernen und welche Wege sich dafür besser eignen. Mit einem Augenzwinkern berichtet er über seine größten Dating-Fails, über Zurückweisungen aufgrund seiner Blindheit und wie er entdeckt hat, dass es neben Männern noch ein anderes interessantes Geschlecht gibt.

Max und Sabrina wollen wissen: Welche guten Seite kann es haben, nicht auf optische Reize angewiesen zu sein, sondern sich gleich auf den Charakter eines potenziellen Partners zu konzentrieren? Bei Marco jedenfalls hört sich die Antwort nach einem glücklichen Liebesleben an.

In der letzten Podcast-Folge erzählte erzählte er, wie Aufklärung für blinde Kinder funktioniert, was ihn an Pornos nervt und wie sehr ihn die Stimme bei jemand anderem anmachen kann. Hört rein!