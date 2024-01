Sabrina beißt gerne einmal ihren Freund. Aber nicht etwa, um ihm wehzutun, sondern weil sie ihn so gerne mag. Damit ist sie nicht allein. Max und sie sprechen heute darüber, was dahintersteckt und was es mit beißen, knabbern und ganz fest drücken, also „Cute Agressions“ auf sich hat. Außerdem werfen sie einen Blick auf den ein oder anderen skurrilen Fetisch.