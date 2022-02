Eine schicke Frisur erfreut Mama, Tante und die Nachbarin, aber dorthin ist es manchmal ein harter Weg, der sehr viel Überredungskünste bedarf. Wie man es am besten NICHT machen sollte und an welchem Punkt es vielleicht besser ist, dem Wildwuchs freien Lauf zu lassen, erfahrt ihr in dieser Folge. Anneta wirft außerdem die unter Müttern bekannte Aussage "Warte erstmal ab, bis..." in die Runde. Was es damit auf sich haben könnte, wird ausgiebig diskutiert.