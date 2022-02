Die 80/20-Regel – was ist mir beim Partner wichtig?

Erfüllt dieser Podcast zu 80% eure Erwartungen an einen Podcast? Dann könnte er der Podcast fürs Leben sein! Aber was ist euch bei einem guten Podcast eigentlich wichtig? Die Hosts? Angenehme Stimmen? Die Audiovariante der Schattenwand? Und was haben diese Fragen mit einer guten Beziehung zu tun?