Warum muss eigentlich alles was mit den Kids Spaß macht auch gleich so teuer sein? Nach so langer Zeit wo nichts ging, war es schön für Monja mit den Kids einfach mal wieder die Kirmes zu besuchen. Problem ist nur, dass es richtig teuer wird, wenn du den Kids halt auch mal noch 'ne Runde extra Fahrt gönnen willst. Und: Steine sammeln - Lieblingshobby von vielen Kindern. Anneta erzählt von ihrem Ausflug mit den Kids: Mit Hammer und Meisel auf der Suche nach seltenen Mineralien. Wie lange der Ausflug ging, wo sie waren, wieviel Kilo Steine sie mit nach Hause nehmen durften, wie die Kids dann auch noch zu Goldwäschern wurden – das alles in dieser Folge, in der auch immer wieder die Waschmaschine im Schleudergang läuft, so wie in jedem gut riechenden Haushalt halt immer 😊