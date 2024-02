Achtung: Es artet schon in den ersten 10 Sekunden aus! Doch so soll es auch sein. Max und Sabrina freuen sich immer über eure vielen Nachrichten und nehmen sich nun eine komplette Podcast-Folge Zeit, auf eure Fragen zu antworten. Sie behandeln Themen wie: Ist ein vaginaler Orgasmus möglich und wie? Hat eine Beziehung zwischen einer 14-Jährigen und einem 18-Jährigen Zukunft? Was ist rechtlich überhaupt erlaubt? Warum haben Männer bei Frauen manchmal einen Beschützerinstinkt? Liegt es vielleicht an der Körpergröße? Würden Max und Sabrina eigentlich ein gutes Paar abgeben? Oder warum ist es besser, dass sie keines sind? Das und kuriose Tiergenitalien-Infos hört ihr hier.