Max und Sabrina schulden euch schon lange Antworten auf eure Fragen, Ergänzungen zu anderen Folgen und das Update zum Aphrodisiakumselbstversuch! Und wenn Max eins von der italienischen Mafia gelernt hat, dann, dass man Schulden schnell zurückzahlen sollte! Um sich dabei professionell helfen zu lassen, haben sie Sexualtherapeutin Gabriele Aigner kontaktiert. Weil das alles so ernst und seriös ist, setzen sich die beiden am Ende dann aber doch nochmal kurz in die Schmuddelecke.