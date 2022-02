Was macht diese Worte so besonders? Wie wichtig ist es das zu seinem Partner zu sagen? Wie sieht es bei Freunden und Familie aus? Und wer hat hier wen lieb? Max und Sabrina sprechen darüber, warum man wann zu wem diese Worte sagt und warum es einem manchmal so schwer fällt.

Paarberaterin Birgit Natale-Weber kennt die Antworten auf ihre Fragen.

Für wen das trotzdem nichts ist, bieten die beiden aber auch Vermeidungsstrategien und 81 Alternativen!

Trotzdem sind sich alle einig: Die Worte tuen ausgesprochen gut. Wir lieben euch!