Max und Sabrina treffen sich mit einer professionellen Domina und können es kaum erwarten endlich ihre ganzen Fragen zu stellen. Wie läuft das ab? Was kostet das? Was wird geboten? Wo überhaupt? Was hat das mit Sex zu tun? Wie kommt man zu BDSM? Warum macht man das? Und wie fängt man am besten damit an? BDSM hat natürlich nichts mit Prostitution zu tun. Aber was geht da noch außer Bondage, Drosseln und co.?