Wenn man sich als Erwachsener unselbstständig verhält, kann das dazu führen, dass der Partner beginnt einen zu bemuttern, was Auswirkungen auf die Libido hat. Max fasst das zusammen mit: „Spülmaschine ausräumen bringt dir Sex”!

Was ist an dieser Aussage dran? Warum verhalten sich manche Erwachsene überhaupt so unerwachsen? Max und Sabrina suchen nach Lösungen für Beziehungen, die sich in diese Richtung entwickeln. Mal wieder lautet die Antwort vor allem: Sprecht miteinander und sendet Ich-Botschaften.