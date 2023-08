per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Was sagt die Hecke über jemanden aus? Als Kleingärtner kann Sebastian Lehmann nur feststellen: Scheinbar sehr, sehr viel. Mehr in der Kolumne!

Was sagt die Hecke über jemanden aus? Als Kleingärtner kann Sebastian Lehmann nur feststellen: Scheinbar sehr, sehr viel. Mehr in der Kolumne.

„ Ist das eine Hecke oder ein sehr breiter Baum? “ Der Spaziergänger auf der anderen Seite der Hecke redet so laut, dass ich es bis auf die Terrasse verstehen kann. Dort sonne ich mich gerade ausgiebig. Jetzt mit zunehmend schlechtem Gewissen. Es gibt schließlich so viel zu tun in meinem Garten.

Dabei habe ich die Hecke erst gestern geschnitten.

Gartenbesitzer halten sehr viel auf ihre Hecken. An der fachgerechten Beschneidung der Hecke entscheidet sich, ob du für den Garten gemacht bist oder nur einer dieser verkorksten Großstädter, die einen Weißdorn nicht von einer Thuja unterscheiden können.

Comedy: Lehmanns Leben 27.7.2023 Die einzig wahre Antwort: Gartenabfall entsorgen Dauer 1:45 min Zu viel Gartenabfall kann ja schnell mal in den Wahnsinn treiben. Sebastian Lehmann hat den einzigen echten Tipp, damit umzugehen. Versprochen!

Natürlich müssen noch andere Bedingungen erfüllt werden, um als echter Kleingärtner durchzugehen: Zum Beispiel sollte man die Fähigkeit besitzen, große Mengen Grillkohle in unter fünf Minuten zum Glühen zu bringen.

Die Hecke ist das Aushängeschild eines Gartens

Doch alles beginnt mit der Hecke.

Zeige mir deine Hecke und ich sage dir, was für ein Mensch du bist.

Wenn ich so die Hecken meiner Nachbarn betrachte, scheinen sie alle sehr ordentliche Menschen zu sein. Fast schon pedantisch. Zwanghaft. Die Hecken der Anderen gleichen geometrischen Figuren. Meine Hecke sieht dagegen aus wie ein ungekämmter Teenager, der gerade aufgestanden ist und dringend mal wieder zum Friseur müsste. Die Hecke ist so etwas wie der Robert Habeck unter den Gartensichtschutzgewächsen.

Allerdings rührt die seltsame Heckenfrisur daher, dass ich im Umgang mit der furchteinflößenden elektrischen Heckenschere noch ungeübt bin. Es geht eher darum nicht zu sterben, indem ich aus Versehen das Stromkabel durchtrenne oder mir beide Arme absäge. Ob das geht? Ich Grobmotoriker schaffe das bestimmt.

Eine halbe Stunde später kommt wieder ein Spaziergänger an meinem Garten vorbei.

„ Die Hecke sieht ja aus wie dieser radikale Typ von den Grünen, der uns Autos, Heizungen und Schnitzel verbieten will! “, ruft er.

Es wird noch lange dauern, bis ich hier in der Kleingartensiedlung dazugehöre.