Anneta und Monja sprechen über feinste Lektüre. Mit dabei ist Literaturredakteurin Anja Höfer vom SWR2 Podcast "Limonadenbaum" und erzählt von ihren All-Time Favorites in Sachen Kinderbücher. Monja liest gerne, allerdings sind die Interessen über die letzten Jahre in eine ganze andere Richtung gegangen. Was sie im Aufreißerforum für professionelles "Frauen flachlegen" gelernt hat und neues aus dem Datingleben - in dieser Folge.