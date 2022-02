Sabrina gründet “die Schreinerei” und macht auch direkt fleißig Werbung für ihr neues Unternehmen. Ob das schon eine Macke ist? Aber Max und Sabrina kennen auch so genügend Macken über die man sprechen kann. Von sich, ihren Partnern oder von “Echsen”. Zwischen verteilten Socken in der Wohnung und offenen Türen, findet sich so mancher Spleen, manch kleine Marotten oder sogar ein ausgewachsener Schaden. Jetzt wird gehobelt.