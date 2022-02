Pinke Handschuhe zur Entsorgung von Hygieneartikeln führten in den letzten Wochen zu einer großen Diskussion. Eine wichtige Diskussion – da sind sich Max und Sabrina einig. Aber wer hat was genau gesagt? Und was wurde eigentlich falsch gemacht? Auf beiden Seiten? Eine Folge über Diskussionen, Tabuthemen, Aufklärung, Empörungskultur, Blut in der Unterhose und Sex während der Periode.