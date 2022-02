Sabrina berichtet als forschende Ärztin über ihren Aphrodisiakum-Selbstversuch und Max schleicht als Geheimagent in fremden Wohnungen herum. Während die beiden in ihrer Fantasie in spannende Rollen schlüpfen, sitzen sie in Wirklichkeit im Studio und machen sich Gedanken darüber, warum ihr Podcast eigentlich “Doktorspiele” heißt. Was gibt es über sexuelle Rollenspielen zu wissen, welche Regeln sollte man beachten und was genau sind eigentlich Bettschuhe? Max will natürlich mal wieder über alles quatschen und versucht Sabrina das Thema etwas näher zu bringen. Eine Folge zwischen Kostümen, Massagen und reiner Fantasie.