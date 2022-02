Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Aber wie sieht das eigentlich auf Social Media aus? Sabrina hat sich von einem Paartherapeuten beraten lassen und weiß genau, wie man mit Neid und Liebeskummer am besten umgeht. Max teilt seine eigenen Social Media Erfahrungen und gibt Tipps und Tricks, wie man so ein krasser Influencer wird, wie er (https://www.instagram.com/oehlmax/). Warum Sabrina auf dem Klo an Hawaii denkt, wie man am besten eine Roboter-Stimme imitiert und was die Disneyfizierung der Liebe eigentlich genau bedeutet, erfahrt ihr in dieser Folge.