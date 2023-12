Mit dem Auto in den Urlaub fahren – gerade in diesem Jahr doch für einige eine Option wo alles teurer ist. „Wann sind wir da?“ – Die Frage kennen wir alle. Monja und Anneta haben jetzt endlich eine richtig Antwort darauf, die die Kinder auch „verstehen“ in ihrem Alter. Und: Aus Fehlern lernen. Anneta hat sich einen Vier-Punkte-Plan gebastelt für eine lange Urlaubsfahrt. Unsere Mamas zwischen Ersatzhosen, Überraschungstüten, und einer Tonne Feuchttüchern! Hört rein, um entspannt in die Ferien zu fahren 😊.