Der Tatort kommt dieses Mal aus Franken. Das Team aus den Kommissaren Felix Voss und seiner Kollegin Paula Ringelhahn geraten in einen Fall, in den Kommissar Voss auch selbst verwickelt ist. Denn es geht zwei seiner Studienfreunde von früher. Ein Tatort zum Entspannen, ganz ohne Aufgeregtheiten, sagt SWR3-Redakteur Michael Haas.

Tatort-Kritik: Anruf bei Voss von einem alten Freund

Tatort Franken mit Ringelhahn und Voss: Mehr Infos zum Team Tatort in Franken Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, kommt aus Guben. Nach einer Ausbildung als Textilingenieurin ging sie zur Polizei und stieg schnell zur Hauptkommissarin auf. Sie wirkt sehr provokativ, was auch oft zu Problemen mit Verdächtigen führen kann. Mit Kommissar Felix Voss pflegt sie ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs wuchs in Itzehoe mit seiner Mutter auf. Über den Vater wurde nie gesprochen. Er lernte mit Geheimnissen umzugehen. Während seines Jura-Studiums in Berlin tauchte er in die Techno-Szene ab, bis er das Studium abbrach und sich Hals über Kopf bei der Polizei bewarb. Ihn machen Achtsamkeit, Empathie und assoziatives Denken aus. Dagmar Manzel als Paula Ringelhahn Dagmar Manzel wurde 1958 in Ost-Berlin geboren. Nach ihrem Abitur ging sie direkt an die staatliche Schauspielschule Berlin. Bereits in ihrem zweiten Studienjahr spielte sie in einem Fernsehfilm mit. Nach dem Abschluss des Studiums folgten viele weitere Auftritte in Theater und Film bis sie schließlich 2015 zum Tatort kam. Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel). ard-foto s2-intern/extern BR / X Filme Creative Pool GmbH / Hendrik Heiden Fabian Hinrichs als Felix Voss Fabian Hinrichs wurde 1974 in Hamburg geboren. Sein Vater, sein Großvater sowie sein Bruder waren und sind Polizisten. Nach einem abgebrochenen Jura-Studium begann er 1997 an der westfälischen Schauspielschule Bochum zu studieren. Nach dem abgeschlossenen Schauspielstudium begann er ein Politikstudium, welches er ebenfalls abbrach, um Geschichte und Philosophie zu studieren. Ab 2000 stand er auf Theaterbühnen und 2003 war er in seinem ersten Film zu sehen. Seit 2015 ermittelt er zusammen mit Dagmar Manzel im Tatort Franken. Felix Voss (Fabian Hinrichs) in der Kirche. ard-foto s2-intern/extern BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden

Aus dem Feierabendbier, das Paula mit Felix Voss trinken will, wird nichts. Felix‘ alter Freund Marcus ruft an und lädt ihn für Sonntag zu seinem Gottesdienst in die mittelfränkische Provinz ein. Denn der Freund aus Berliner Studienzeiten ist mittlerweile Pfarrer geworden. Versteht sich von selbst, dass sich Voss auf den Weg macht. Obwohl er keinen blassen Schimmer hat, was Marcus vorhat.

Wohl schon seit Monaten bereitet der sich auf das Hochamt vor, dass er gleich halten will. Die Begrüßung der alten Freunde ist kurz, Marcus muss nochmal in die Sakristei. Ob Toni auch da sei, fragt Voss noch schnell. „ Schau und hör dir erst die Predigt an “, sagt Marcus noch, „ Und bleibt ruhig! Okay? “

Tatort Franken: Gab es ein großes Geheimnis zu lüften?

Toni. Eigentlich Antonia. Antonia Hentschel. Die drei hatten eine wunderbare Zeit zusammen in Berlin, während des Studiums. Unbeschwert, verliebt, ausgelassen. Doch jetzt stellt sich heraus, dass Toni leider schon vor zwei Jahren gestorben ist. „ Selbstmord “, sagt man hier im Dorf.

Und in der Kirche dann noch ein Schock: Plötzlich ist auch Marcus tot. Erschlagen wird er in der der Sakristei gefunden, nur Minuten vor dem Hochamt, das ihm so wichtig war. Und auf dem der Pfarrer wohl ein großes Geheimnis lüften wollte: Wurde Toni etwa umgebracht, und Marcus hatte die Beweise dafür? Und wollte er die in der Predigt präsentieren?

Jedenfalls war ja Polizei da, und auch Tonis Vater und ihre Brüder hatte er aufgefordert zu kommen. Eine schreckliche Familie übrigens. Tonis Vater, ein typischer Industrieller, herzlos, aber als Zulieferer der Autoindustrie zu mehr Wohlstand gekommen als ihm gut tut, wohnt mit seinen Söhnen, die die Firma erben, ganz groß in einem Schloss. Alles ein bisschen drüber. Nur eine Tochter namens Antonia, davon will er nichts mehr wissen, der feine Herr Unternehmer.

Fazit: Wunderbar gefilmter Tatort zum Entspannen

Eines muss man sagen: Der Franken-Tatort ist diesmal grandios inszeniert, wunderbar gefilmt, mit wahrhaft hollywoodreifen Bildern. Das gibt dem Krimi eine wunderbar dichte Atmosphäre und unterstreicht die vielen kleinen spannenden Momente. Dabei geht es angenehm unaufgeregt zu: kein lautes Wort, keine Zankereien, und auch keine hektischen Kamerafahrten. Für viele sicher eine Wohltat zum Wochenendausklang.

Aber, und das muss man auch sagen, die Story trägt nach meinem Empfinden nicht ganz für lange 90 Minuten. In der Mitte hängt die Spannung ein bisschen durch, wie gut, dass der Kommissar dann im Fadenkreuz eines Jagdgewehres auftaucht.

Und was auch schade ist: Die Familie des Autozulieferers ist ziemlich überzeichnet. Er kalt wie ein Stein, und dann wohnen alle zusammen in einem Schloss und haben Angestellte, wie sie sich selbst echte Adelige heute in Deutschland nicht mehr leisten können.

Trotzdem gibt es von mir für Spannung und Story wirklich gute drei Elche. Und es kommt noch einer dazu, für die grandiosen Bilder, mit denen uns dieser Franken-Tatort verwöhnt. Macht zusammen sehr gute vier von fünf Elchen.