Nach dem Banana Bread und Dalgona-Kaffee ist es nun die Baked-Feta-Pasta, die für einen Social-Media-Hype sorgt. Unsere Morningshow-Moderatoren haben das einfache Rezept live getestet.

Auf Tiktok hat der Hashtag #FetaPasta seit Anfang Februar über 730 Millionen Aufrufe. Die Rede ist von im Ofen geschmolzenem Feta, sowie karamellisierten Cherrytomaten, die sich in eine cremige Soße verwandeln.

Wirby und Zeus backen Feta-Pasta in der SWR3-Morningshow

Baked-Feta-Rezept aus Finnland?!

Schon 2018 hat die finnische Food Bloggerin Jenni Häyrinen ein Baked-Feta-Rezept unter #uunifetapasta bei Instagram und auf ihrem Blog veröffentlicht. Die rund 3 Millionen Aufrufe des Rezepts sollen sogar dafür gesorgt haben, dass in Supermärkten in ganz Finnland kaum noch Feta zu bekommen war.

Im Januar 2021 postete dann die amerikanische Foodbloggerin MacKenzie Smith (@grilledcheesesocial) ihre Version der Feta-Pasta auf Tiktok. Ihr Video verwandelte sich regelrecht über Nacht in einen Tiktok-Trend. Weltweit soll die Nachfrage an Feta deswegen geradezu explodiert sein, in den USA soll sie sogar um 200 Prozent gestiegen sein.

Rezept: So geht die Baked-Feta-Pasta

Zutaten für 4 Personen:

150 - 200 Gramm Feta

300 - 400 Gramm Cocktail- oder Cherrytomaten

400 Gramm Nudeln nach Wahl

3 Esslöffel Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1 kleine Zwiebel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Kräuter nach Geschmack

Zubereitung:

Ofen auf 220 Grad Umluft vorheizen. Eine Auflaufform nehmen und das Olivenöl auf den Boden geben. Dann den Fetakäse als ganzes Stück reinlegen und die Tomaten drum herum legen. Außerdem den Knoblauch und die Zwiebel kleingeschnitten hinzufügen. Leicht salzen und pfeffern und nochmal ein bisschen Olivenöl oben drauf. Die Form in den Ofen stellen und warten, bis der Feta und die Tomaten leicht anbräunen. Dauert etwa 20 bis 25 Minuten. In der Zwischenzeit die Nudeln in Salzwasser kochen. Je nach Sorte die Kochzeit beachten. Form aus dem Ofen holen und den Feta und die Tomaten mit einer Gabel zerdrücken. Die fertig gekochten und abgetropften Nudeln dazu geben. Alles schön vermischen. Fertig! Guten Appetit!

Noch ein Rezept für das Dessert?