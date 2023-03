per E-Mail teilen

Laut einer Studie sind drei von vier Mitarbeitern mit ihrem Chef unzufrieden. Woran das liegt und wie du zufriedener im Job werden kannst, erfährst du hier!

Wir verbringen den Großteil unseres Lebens damit, zu arbeiten. Acht Stunden am Tag, fünf Tage pro Woche, oft länger als 40 Jahre. Den Job können wir uns zwar aussuchen, die Menschen, mit denen wir diese Zeit verbringen, aber nicht immer.

Die Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden und Führungskräften trägt aber unmittelbar zur Zufriedenheit im Job bei. Und eine Studie der Unternehmensberatung Gallup stellte kürzlich Zahlen zur Zufriedenheit von Arbeitnehmern im Job vor, die vor allem Führungskräften nicht gefallen dürften.

3 von 4 Arbeitnehmern sind enttäuscht von Führungskräften

Drei Viertel der Befragten sind laut Studie mit ihren Führungskräften unzufrieden. Deshalb können sich nur noch 55 Prozent vorstellen, auch in einem Jahr noch bei ihrer Firma zu arbeiten. 69 Prozent machen nach eigenen Angaben nur noch Dienst nach Vorschrift. Viele sagen, dass ihre Grundbedürfnisse im Alltag nicht mehr erfüllt sind.

Marco Nink leitet die Langzeitstudie des Beratungsunternehmens Gallup seit der Erstausgabe 2001. Er ist vom aktuellen Ergebnis überrascht. Noch nie gab es so deutliche Unterschiede zu den Ergebnissen des Vorjahres.

Wie wurden die Daten der Studie erhoben? Seit dem Jahr 2001 erstellt Gallup jährlich den Engagement Index für Deutschland. Dazu werden 1.500 zufällig ausgewählte Arbeitnehmer ab 18 Jahren telefonisch befragt. Aus den Antworten auf zwölf Fragen wird die Studie erstellt. Die jüngste Untersuchung wurde zwischen dem 14. November und 21. Dezember 2022 gemacht.

Viele Führungskräfte scheinen das Wohl der Mitarbeitenden aus den Augen verloren zu haben. Man hat sich mehr mit dem Managen von Krisen beschäftigt.

Neue Situationen innerhalb eines Unternehmen erfordern Austausch, Anpassung und Klärung. Negative Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren der Studie sind vor allem in den Grundbedürfnissen eines Arbeitnehmers zu erkennen: Die Befragten wünschen sich mehr Orientierung im Tagesgeschäft , klare Definition von Erwartungen und Zuständigkeiten . Prioritäten und Ziele empfanden sie als unklar kommuniziert.

, klare . Prioritäten und Ziele empfanden sie als unklar kommuniziert. Selbstbild und Fremdbild gehen weiter auseinander: Chefinnen und Chefs halten sich für gute Führungskräfte, während 70 Prozent der Mitarbeitenden sagen, sie hätten schon mal eine schlechte Führungskraft gehabt.

Gute Führung macht aus, dass die Erwartungen geklärt, Aufgaben klar zugeordnet und Mitarbeiter passend zu ihren Stärken eingesetzt werden.

Mitarbeitende treffen auf einen Arbeitsmarkt, der in Bewegung ist. Durch den Fachkräfte- und Personalmangel haben sie ausgezeichnete Bedingungen, sich bei Unzufriedenheit im Job umzuorientieren.

Die Wechselbereitschaft ist so hoch wie lange nicht mehr.

Nur jeder zweite junge Mensch der Generation Z gab an, in einem Jahr noch beim gleichen Unternehmen arbeiten zu wollen, wie zum Zeitpunkt der Befragung. Aber: Wenn der Generation Z gute Führung geboten wird, steigt der Wert auf 80 Prozent an.

Gute Führung ist notwendig, um die emotionale Bindung zum Unternehmen zu steigern. Dann sind auch Abwanderungen weniger wahrscheinlich.

Obwohl die Ergebnisse neu sind – Führungskräfte sind nicht alle innerhalb eines Jahres plötzlich schlechter geworden. Das hat auch mit einem Krisenphänomen zu tun, erklärt Arbeitsmarktforscherin Jutta Rump.

Corona, Energiekrise, Inflation: Unternehmen haben mit vielen Problemen zu kämpfen. „Während der Krisenzeiten nehmen Mitarbeiter den Kopf unter die Arme, weil sie gemeinsam gut durch die Krise kommen wollen“ , erklärt Jutta Rump – der Zusammenhalt und die Toleranz seien zeitweise viel größer.

Bei Chefs ist das Verhalten während Krisensituationen durch Stress, neue Probleme und viel Arbeit geprägt. Wenn keine Zeit für die Mitarbeiter da ist, bleibt die Sozialkompetenz auf der Strecke. Die Mitarbeiter können das eine Zeit lang aushalten – aber wenn Krisen sich wieder entspannen, bricht die Unzufriedenheit aus und Krankenstände nehmen zu, so Jutta Rump – ein typisches Krisenphänomen.

Ihr Tipp: Wenn sich eine Krise dem Ende zuneigt und die Unzufriedenheit im Mittelpunkt steht, erst mal beobachten, ob sich alles wieder einpendelt. Sind es Kleinigkeiten, die sich zugespitzt haben und sich auch wieder leicht ändern lassen? Oder gibt es ein tiefergehendes strukturelles Problem?

Ob Gehaltserhöhungen, Arbeitslast oder Überstunden: Über das meiste lässt sich reden – und wenn man ernsthaft an einen Wechsel denkt, kann man trotzdem vorher das Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten suchen.

Deutschland: Zu wenig Wertschätzung im Job

Wer in einem Team arbeitet, hat mit verschiedenen Persönlichkeiten und Arbeitsweisen zu tun. Nicht immer läuft alles glatt – und das ist auch nicht schlimm. Es ist nur wichtig, darüber zu sprechen.

In Deutschland haben wir eine schwach ausgeprägte Feedbackkultur. Wir haben eine Wertschätzungswüste. Nach dem Motto: Nicht geschimpft ist gelobt genug.

Chefs profitieren genauso wie Mitarbeiter davon, Rückmeldung zu bekommen und Feedback zu erhalten. Wenn es wertschätzend, ehrlich und konstruktiv geäußert wird, können Missverständnisse geklärt und neue gemeinsame Richtlinien festgelegt werden.

💬 Offene Kommunikation: Suche das Gespräch mit deinen Vorgesetzten und sprich deine Punkte offen an. Gemeinsam könnt ihr darüber sprechen, was sich ändern muss, damit die Zusammenarbeit wieder Spaß macht.

📰 Interne Bewerbung: Wenn ihr nicht mehr mit eurem Chef klarkommt, euch im Unternehmen aber eigentlich wohl fühlt, lohnt sich ein Blick in die internen Stellenausschreibungen. Die Möglichkeit, sich in einem gewohnten Umfeld weiterzuentwickeln, ist ein Mittelweg.

👋 Ciao: Wir haben alle von ihnen gehört: den unüberbrückbaren Differenzen. Es ist total in Ordnung, wenn ihr einen neuen Job sucht, weil der aktuelle euch nicht glücklich macht oder die Gegebenheiten einfach nicht zu euch passen.

Rettet Kollegenliebe den Job?

Mit dem Chef kommt ihr nicht klar, die Aufgaben erfüllen euch nur mittelmäßig, aber die Kollegen sind wie eine zweite Familie? Das kann vieles ausgleichen und ist sicher ein wichtiger Aspekt. Aber tolle Kollegen alleine sollten nicht der Grund sein, wieso du in einem Unternehmen bleibst. Im Interview in SWR3 NOW hat Jobcoach Matthias Fischedick darüber gesprochen.

Wann ist ein Chef ein guter Chef? Was ist euch wichtig? SWR3-Reporterin Lena Heutmann hat Menschen in Mainz gefragt.

Ein Chef muss fair sein, es muss eine Anerkennung untereinander herrschen, man muss miteinander reden können, ohne Gefahr zu laufen, dass die eigene Meinung einen ins Risiko bringt, dass man seinen Job verlieren könnte.

Wichtig ist mir eine gute, ehrliche Atmosphäre, dass nicht gelästert wird und dass man mit den meisten per du ist.

Ich habe gemischte Erfahrungen gemacht: In einem Start-up war es eigentlich ganz cool. Man war auf Augenhöhe. Aber in einem konservativen Unternehmen habe ich mich mit den Chefs nicht so ganz gut verstanden, weil die das doch sehr ausgelebt haben, dieses Machtverhältnis.

Wie zufrieden seid ihr mit eurem Job und euren Führungskräften und was wünscht ihr euch von euren Vorgesetzten? Wir freuen uns auf eure Kommentare!