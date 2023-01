Wieso bis zum Frühling mit dem Ausmisten warten? Geh's noch heute an und mach daraus Geld auf Online-Kleinanzeigen-Portalen. Mit diesen Tipps klappt es sicher!

Du bist mit neu sortiertem Kleiderschrank und ausgemisteten Schubladen ins neue Jahr gestartet und weißt jetzt nicht, wohin mit dem Berg voller ausrangierter Sachen? Stell sie doch bei Ebay Kleinanzeigen, Vinted oder einem anderen Kleinanzeigen-Portal rein. Du meinst die Arbeit lohnt sich nicht? Mit diesen Tipps stockst du deine Kasse bestimmt auf!

Tipp 1

Das richtige Foto bei Kleinanzeigen

Mit dem richtigen Bild stoppst du potenzielle Käufer beim Scrollen durch den Kleinanzeigen-Dschungel und sorgst dafür, dass sie dein Produkt kaufen. Du denkst, dass das doch selbstverständlich ist? Viele Fotos auf Kleinanzeigen-Portalen beweisen das Gegenteil.

Warum ich Kleinanzeigen liebe... "Maße in den Bildern" Das Bild: https://t.co/YYw4ZsrpL2

Nutze das für dich und steche deine Konkurrenz mit starken Fotos aus. Für das richtige Bild musst du kein Profi sein, einfache Tricks können die Qualität deiner Bilder steigern:

Verwende nur selbst gemachte Fotos: Produktfotos aus dem Internet wirken unseriös, verwende deshalb ausschließlich Bilder, die du selbst gemacht hast. Screenshots sind auch ein No-Go.

Produktfotos aus dem Internet wirken unseriös, verwende deshalb ausschließlich Bilder, die du selbst gemacht hast. Screenshots sind auch ein No-Go. Fotografiere bei Tageslicht: Ja ok, in den grauen Wintermonaten gibt es nicht viel davon, aber wenn es geht, versuche deine Produkte bei Tageslicht zu fotografieren oder nutze dafür ein Ringlicht. Achte darauf, dass das Licht von hinten kommt.

Ja ok, in den grauen Wintermonaten gibt es nicht viel davon, aber wenn es geht, versuche deine Produkte bei Tageslicht zu fotografieren oder nutze dafür ein Ringlicht. Achte darauf, dass das Licht von hinten kommt. Wähle einen neutralen Hintergrund: Lenke Interessenten nicht ab, indem du deine halbe Wohnung auf den Produktfotos präsentierst. Fotografiere vor einer Wand oder auf einem Holztisch.

Lenke Interessenten nicht ab, indem du deine halbe Wohnung auf den Produktfotos präsentierst. Fotografiere vor einer Wand oder auf einem Holztisch. Nutze Filter: Es ist okay, Fotos leicht zu bearbeiten. Beispielsweise den Kontrast zu erhöhen oder Filter draufzulegen. Übertreiben solltest du aber nicht, spätestens, wenn das beige Kleid auf dem Foto weiß aussieht, solltest du von vorne anfangen. Grundvoraussetzung dafür ist ein scharfes Bild.

Es ist okay, Fotos leicht zu bearbeiten. Beispielsweise den Kontrast zu erhöhen oder Filter draufzulegen. Übertreiben solltest du aber nicht, spätestens, wenn das beige Kleid auf dem Foto weiß aussieht, solltest du von vorne anfangen. Grundvoraussetzung dafür ist ein scharfes Bild. Wähle die richtige Perspektive und Reihenfolge der Fotos: Wenn du eine Tasche verkaufst, setze ein Foto vom Innenleben nicht an den Anfang. Starte mit einem Bild der kompletten Tasche und gehe dann bei den nächsten Fotos ins Detail. Mit Fotos kannst du auch alle Makel dokumentieren und transparent offenlegen.

Wenn du dir ein bisschen Zeit für das Foto deiner Kleinanzeige nimmst, schaffst du dir einen große Vorteil gegenüber der Kokurrenz. SWR3 Bild in Detailansicht öffnen Gehe offen mit Fehlern am Produkt um. Oft stört es den Käufer nicht, wenn er es vor dem Kauf weiß. SWR3 Bild in Detailansicht öffnen

Tipp 2

Pack so viele Infos wie möglich in den Titel

Nutze alle Zeichen, die dir für den Titel zur Verfügung stehen. Verzichte dabei auf Füllwörter und konzentriere dich lieber auf Schlagworte. Vermeide Rechtschreibfehler, das wirkt unseriös und kann dafür sorgen, dass dein Artikel nicht in den Suchergebnissen auftaucht. Überlege dir, was du in die Suchleiste tippen würdest, wenn du das Produkt suchst. Oder probiere es aus und lass dich von anderen Anzeigen inspirieren.

Beispiel: „Stehlampe Barlast IKEA schwarz/weiß 1,50 m hoch neuwertig ohne Glühbirne“

Das sollte der Titel deiner Kleinanzeige beinhalten:

Produktbezeichnung

Hersteller

Farbe, Größe, Material, Modellnummer etc.

Zustand: gebraucht, neuwertig oder originalverpackt

Die skurrilsten Kleinanzeigen in 2022 hat SWR3-Redakteur Sascha Kaub für dich zusammengefasst:

Highlights anhören 30.12.2022 Best Of Kleinanzeigen 2022 Dauer 1:47 min Best Of Kleinanzeigen 2022

Tipp 3

So überzeugt dein Beschreibungstext bei Kleinanzeigen

Kaum jemand hat Zeit, endlos lange Beschreibungstexte durchzulesen, wenn er auf der Suche ist. Deshalb gilt hier: Weniger ist mehr. Versuche in kurzen und klaren Sätzen Infos zum Verkaufsgegenstand, aber auch zum Versand zu geben. Ganz wichtig: Sei ehrlich und gehe offen mit Macken oder Fehlfunktionen um, sonst gibt es im Nachhinein unnötigen Ärger.

Beispiel für einen Beschreibungstext bei Kleinanzeigen:

Maße der Lampe: 1,50 m hoch, 30 cm Schirmdurchmesser, 34 cm Fußdurchmesser, 100 cm Kabellänge, max. 13 W

Lampe hat einen Fleck auf dem Schirm (siehe Foto)

Lampe kann in der Nähe des Marienplatzes in Stuttgart abgeholt werden

Versand ist möglich, muss selbst gezahlt werden, kostet 12 Euro

Beispiel für Titel und Beschreibungstext einer Kleinanzeige. SWR3

Tipp 4

So wählst du den Preis und die Bezahlmethode aus

Keine Ahnung, wo du beim Preis ansetzen sollst? Dann schau auf der jeweiligen Plattform, was andere für gleichwertige Produkte verlangen. Wenn du dein Zeug schnell loswerden willst, kann es helfen, die Ware unter dem Durchschnittspreis anzubieten. Oft reicht es schon aus, einfach nur 50 Cent weniger zu verlangen. Wenn es dir egal ist, ob der Gegenstand noch ein Jahr im Keller liegt, dann gebe einen höheren Preis an und schreib davor „VHB“ oder „VB“ (Verhandlungsbasis).

Wenn du einer Abholung zugestimmt hast, kann eine Barzahlung sinnvoll sein. Ein beliebter Trick bei Käufern ist es, weniger Geld dabeizuhaben, als verhandelt wurde. Sie hoffen dann darauf, dass der Verkäufer so nochmal mit dem Preis runtergeht. Entscheide vorher, wie du mit so einer Situation umgehst.

Eine sichere Methode ist eine Transaktion via Paypal. Die App benachrichtig dich sofort, wenn das Geld da ist und der Käufer ist ebenso abgesichert. Wichtig hier: Wählt bei der Zahlungsart „Für Waren und Dienstleistungen“! Nur so kann eine vollständige Rückzahlung erfolgen.

Tipp 5

Der richtige Zeitpunkt

Mache dir vorher Gedanken, wann du welches Inserat onlinestellen willst. Wenn es dir hilft, kannst du alle an einem Nachmittag vorbereiten und irgendwo abspeichern. Grundsätzlich geht man davon aus, dass Menschen eher abends oder am Wochenende Zeit haben zu stöbern. Außerdem kann es sinnvoll sein, saisonale Produkte zur jeweiligen Saison anzubieten: So sollten Balkonmöbel eher im Frühling als im Herbst inseriert werden.

Tipp 6

Betrüger bei Kleinanzeigen erkennen

Leider treiben sich auch auf Kleinanzeigen-Portalen viele Betrüger herum und es wird immer schwerer, sie zu erkennen. Ein erster guter Schritt ist es, mit den Interessenten in Kontakt zu treten. Wenn dein Gegenüber versucht, die Kommunikation von der Plattform wegzubringen, kann das ein erstes Warnsignal sein. Hintergrund ist es hier, die Bezahlmöglichkeit „Sichere Bezahlung“ vorzutäuschen, indem dir ein Fake-Link via Messengerdienste weitergeleitet wird. Deshalb auch wichtig: Gebe deine Telefonnummer nicht in der Anzeige an. Wenn jemand nach deiner Nummer fragt, bitte ihn zuerst seine mit dir zu teilen und rufe sie an – Betrüger gehen selten ans Telefon. Checke auch immer das Profil. Wie lange ist der Nutzer schon aktiv? Hat er womöglich schon positive Bewertungen von anderen Verkäufern? Wenn ja, kann das ein Zeichen für einen seriöses Profil sein.

Anzeige bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt. Zwei Minuten später: "Hallo, ist die Anzeige noch aktuell?" "Ja, wurde gerade erst eingestellt." "Ok, ich würde gerne einen Kurier beauftragen, das Ganze abzuholen, wäre das ok?" "Wenn ich mein Geld bekomme, warum nicht?" ↘️