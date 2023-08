Bereits am Samstag war der Blitz in einen Baum eingeschlagen – sechs Menschen standen darunter.

Während andere in einer nahe gelegenen Scheune Zuflucht suchten, blieben die sechs unter einem Baum stehen. Als dann der Blitz einschlug, seien sie „einfach umgefallen“ sagten Zeugen hinterher.

Ein 35 Jahre alter Mann starb am Sonntag an den Folgen des Blitzes. Ärzte kämpften auch am Montagmorgen weiter um das Leben einer 43-jährigen Frau. Sie, ein elfjähriger Junge sowie eine Mutter mit zwei Kindern hatten sich ebenfalls unter dem Baum in der Gemeinde Unterensingen (Landkreis Esslingen) aufgehalten, als der Blitz einschlug.

Hier der SWR-Bericht vom Samstag:

Die 43-Jährige und der Junge erlitten wie der 35-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und kamen in Krankenhäuser in der Region. Während es dem Kind laut einem Polizeisprecher am Sonntag etwas besser ging, lag die Frau weiter auf der Intensivstation. Nach Angaben der Polizei hatte sich auch am späten Montagvormittag nichts an ihrem Zustand geändert.

Hier berichten unsere Kollegen aus Stuttgart:

Ein Mann saß am Samstag unter einem Baum in einem Ausflugslokal in #Unterensingen (Kreis #Esslingen), als ein #Blitz einschlug. Er starb am Sonntag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. https://t.co/sB7GjSLJqv

Zweite Frau und Kinder hatten bei Blitzeinschlag mehr Glück

Die andere Frau, eine 40-Jährige, wurde weniger schwer verletzt. Ihre Kinder, ein vierjähriger Junge und ein Mädchen im Alter von knapp elf Monaten, erlitten einen Schock. Sie befanden sich nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unwetters in einem Fahrradanhänger.

Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bis sie in Kliniken kamen. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Etwa 15 andere Menschen hatten in einer Scheune Schutz gesucht.

Wenn es blitzt: in einem Gebäude oder einem Auto Zuflucht suchen

Das ganze Wochenende lang waren Gewitter über Baden-Württemberg hinweg gezogen. Fachleute raten Menschen, bei Gewittern Schutz in einem Gebäude oder einem geschlossenen Auto zu suchen.

Im Freien sollte man sich eine flache Stelle oder besser Vertiefung suchen, in die Hocke gehen, die Füße eng nebeneinander stellen und die Arme um die Knie schließen. So verhaltet ihr euch richtig:

Blitzeinschläge nahmen 2022 bundesweit ab

In Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr deutlich weniger Blitze gegeben. Grund dafür ist, dass es in den Sommermonaten zu wenig geregnet hat. Insgesamt wurden rund 34.600 Blitze gezählt.

Bundesweit hat es 2022 sogar so selten geblitzt wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Der Blitz-Informationsdienst zählte 2022 deutschlandweit 242.421 Blitzeinschläge. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Messungen im Jahr 1991. In Rheinland-Pfalz blitzte es dagegen mit knapp 15.000 Blitzen ungefähr so oft wie im Jahr davor.