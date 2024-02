Die Welle an Kundgebungen und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus reißt nicht ab: Am Samstag wollen Zehntausende symbolisch das Herz der deutschen Demokratie schützen.

Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Hunderttausende in Deutschland gegen Rechtsextremismus. Am Samstag könnte ein neuer Höhepunkt folgen: Für die schon länger angekündigte Menschenkette für Demokratie und gegen Rechtsextremismus an diesem Samstag am Berliner Reichstagsgebäude sind inzwischen 100.000 Menschen angemeldet. Geplant ist die Menschenkette aus Demonstranten um den Reichstag am Mittag unter dem Motto „ Wir sind die Brandmauer “.



Sie sei als Reaktion auf die AfD und bevorstehende Wahlen gedacht, teilte das Veranstalter-Bündnis „Hand in Hand“ mit. Viele hundert Gruppen und Initiativen unterstützen den Aufruf:

Die Veranstalter appellierten: „ Hand in Hand - jetzt solidarisch aktiv werden. Wir rufen dazu auf, der rechten Normalisierung in Deutschland und Europa nicht länger zuzuschauen .“

Zu den Unterstützern zählen zahlreiche kleine Initiativen, aber auch große Organisationen wie die Gewerkschaften Verdi, GEW und IG Metall, Amnesty International, Flüchtlings-Hilfsorganisationen und auch die Klimaprotestgruppen Extinction Rebellion und Letzte Generation.

Hunderttausende demonstrieren seit zwei Wochen gegen Rechtsextremismus

An den vergangenen beiden Wochenenden hatten in vielen deutschen Städten Hunderttausende Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Berlin waren es am 21. Januar nach Angaben der Polizei bereits mehr als 100.000 Demonstranten, die sich im Regierungsviertel versammelten. Wegen der Menschenmassen mussten der U-Bahn-Verkehr und die S-Bahnen zum Teil unterbrochen werden.

Auslöser für die jüngsten Proteste waren die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilnahmen. Die AfD reagiert darauf zunehmend nervös und mit wilden Lügen-Vorwürfen, sagt Politikwissenschaftler Matthias Quent:

Auf die Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus reagiert die AfD mit Panik, sagt Soziologe Matthias Quent im Interview mit tagesschau.de.Posted by tagesschau on Sunday, January 28, 2024

Umfrage: Teilnahme an Demos löst Gefühlt von „Handlungsmacht und Zusammengehörigkeit“ aus

Den Teilnehmern der Demonstrationen hingegen vermittelt die Teilnahme daran ein Gefühl von „ Handlungsmacht und Zusammengehörigkeit “ und dass sich im Land etwas bewegt. Das besagt eine neue Umfrage des Kölner Rheingold-Instituts.

Die meisten Demonstrierenden und ihre Sympathisanten hoffen demzufolge, dass aus den Demonstrationen eine konstante „Bürgerwelle“ hervorgeht, die nicht nur gegen Rechtsextremismus aufsteht, sondern gegen alles, was in der Politik schief läuft.

61 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren stimmen demnach der Aussage zu, dass die Demonstrationen ihnen das Gefühl geben, es bewege sich etwas in Deutschland. 29 Prozent wollen sich auch künftig an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie beteiligen.

Das Institut hat Ende Januar mehr als 1.000 Personen online und 26 Personen ausführlich in Tiefeninterviews befragt. Die Ergebnisse der Online-Befragung sind den Angaben zufolge repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.