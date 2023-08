per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Bei dem Pforzheimer wurde 2014 eine sogenannte Mischdemenz diagnostiziert. René Weller ist im Alter von 69 Jahren infolge seiner Krankheit gestorben.

Ex-Profiboxer René Weller hat seinen letzten Kampf verloren. Er ist nach langer schwerer Krankheit gestorben. Das teilte seine Ehefrau Maria auf Instagram mit. Wellers Zustand hatte sich zuletzt erheblich verschlechtert.

Frau von René Weller mit emotionalen Worten auf Instagram

In den letzten Wochen hielt René Wellers Frau die Öffentlichkeit fast täglich über seinen Zustand auf dem Laufenden. Auf Instagram schrieb sie, dass er in ihren Armen gestorben ist.

Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe. Niemand kann dich ersetzen, denn so wie du kann niemand mehr sein! Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren. Mein Herz es schreit 💔🖤

Früherer Boxstar litt an schwerer Krankheit

René Weller, der in seinem Heimatort Pforzheim lebte, litt seit Jahren an Demenz, die Erkrankung hatten er und seine Frau im Sommer 2021 öffentlich gemacht. Sein nahender Tod hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Maria Weller bat seine Freunde, sich von ihm zu verabschieden. Ihm machte die Erkrankung zum Ende schwer zu schaffen. „Es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen“, hatte sie der Bild-Zeitung gesagt.

René Weller: Ein Blick auf das Leben der Box-Legende

„Macho Man“ oder „Pforzheims Antwort auf Muhammad Ali“: René Weller hatte im Laufe seiner Karriere viele Spitznamen. René Weller begann bereits als Jugendlicher mit dem Boxen. Er wurde neunmal Deutscher Meister und Vize-Europameister bei den Amateuren sowie Deutscher Meister und zweimal Europameister der European Boxing Union (EBU) bei den Profis. Er wurde fünfmal als Deutschlands Boxer des Jahres ausgezeichnet. Aufgrund seiner extravaganten Auftritte und Outfits wurde Weller auch der „schöne René“ genannt.

Nach seiner Box-Karriere geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. 1999 wurde er wegen Kokainhandel, Anstiftung zur Urkundenfälschung und unerlaubten Waffenbesitzes zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Nach viereinhalb Jahren wurde er wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Trauerfeier von René Weller schon geplant

Laut Maria Weller sollen sechs ehemalige Boxer den Sarg in die Kapelle tragen, dazu soll das Lied „Time To Say Goodbye“ von Andrea Bocelli gespielt werden. Innen wird der Sarg mit Harley-Davidson-Bettwäsche ausgelegt, außen mit einer roten Rose, Wellers originalen Boxhandschuhen und einer Deutschland-Fahne geschmückt.