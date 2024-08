Seit Tagen kommt es in Großbritannien immer wieder zu Protesten und Ausschreitungen. Was Taylor Swift damit zu tun hat und wie es jetzt weitergeht – hier lesen.

Seit dem tödlichen Messerangriff auf Kinder in Southport im Nordosten von England am vergangenen Montag ist die Lage angespannt.

Auch am Wochenende sind in mehreren Städten wieder rechtsradikale Gruppen auf die Straßen gegangen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben mehr als 90 Personen festgenommen. In mehreren Städten seien Polizisten verletzt, Geschäfte geplündert und Autos angezündet worden.

Über die Lage vor Ort berichtet SWR3-Korrespondentin Franziska Hoppen:

Nachrichten 4.8.2024 Randale in England: Polizeistation in Flammen und geplünderte Geschäfte Dauer 1:08 min In Großbritannien sind nach mehreren Ausschreitungen in dieser Woche auch am Freitagabend Proteste eskaliert. In der nordostenglischen Stadt Sunderland griffen erneut rechte Demonstranten die Polizei an.

Tödlicher Messerangriff in Southport: Das ist passiert

Am vergangenen Montag war ein Angreifer in der Stadt Southport in ein Gebäude eingedrungen, in dem gerade ein Ferientanzkurs zur Musik von Taylor Swift stattfand.

Er griff die teilnehmenden Kinder mit einem Messer an.

Zwei Mädchen im Alter von sechs und sieben Jahren wurden getötet.

Eine Neunjährige erlag am Dienstag ihren Verletzungen.

Acht weitere Kinder und zwei Erwachsene wurden verletzt.

Der 17-jährige Tatverdächtiger wurde danach festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Das Motiv ist auch noch ungeklärt. Die Polizei geht aber nicht von einer Terrortat aus. Die nächste Anhörung ist für Ende Oktober geplant.

So wird in Southport getrauert:

Taylor Swift: „Stehe vollkommen unter Schock“

Die Sängerin meldete sich nach dem Angriff auf Instagram. „Der Schrecken des gestrigen Angriffs in Southport geht mir noch immer durch den Kopf und ich stehe völlig unter Schock“ , schrieb Taylor Swift in ihrer Story.

Das waren nur kleine Kinder bei einem Tanzkurs. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich diesen Familien jemals mein Mitgefühl aussprechen soll.

Die Sängerin trauerte um „den Verlust von Leben und Unschuld“ und erinnerte auch an das „entsetzliche Trauma“ der Angehörigen sowie der Ersthelfer.

England: Warum gibt es nach dem Messerangriff Proteste?

Die Polizei macht Falschmeldungen über die Identität des mutmaßlichen Messerangreifers in sozialen Netzwerken dafür verantwortlich.

Ultranationalisten behaupten, die Behörden verheimlichten die wahre Identität des Angreifers und protestieren gegen aus ihrer Sicht zu hohe Migration. In sozialen Medien waren nach dem Angriff die Fake News verbreitet worden, der Täter sei ein muslimischer Asylbewerber. Die Polizei hat allerdings klargestellt, dass der Verdächtige in Großbritannien geboren wurde. Seine Eltern stammen aus Ruanda.

Premierminister Starmer kündigt hartes Durchgreifen an

Die Behörden rüsten sich nun für weitere Ausschreitungen. Premierminister Keir Starmer erklärte, die Einsatzkräfte hätten seine volle Unterstützung, um gegen Extremisten vorzugehen, die Polizisten attackieren und versuchten, Hass zu schüren.

Das sind keine Proteste, das sind gewalttätige Unruhen, und dagegen gehen wir vor.

Der Premier verurteilte die „Schläger“ als Teilnehmer „marodierender Mobs“ . Diese hätten einige eben jener Beamten angriffen, die zum Tatort der grausamen Messerstecherei gerufen worden waren. Es handele sich um eine koordinierte und vorsätzliche Aktion von Rechtsextremen, so Starmer.

