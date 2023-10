Was hat es mit den Phlegräischen Feldern auf sich?

Die Region der Phlegräischen Felder ist ein riesiges aktives Vulkanfeld, etwa 20 Kilometer westlich des Vesuvs. Allein der Vesuv gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Erde. Dort liegen also zwei vulkanische Riesen direkt nebeneinander und sie besitzen in etwa zehn Kilometern Tiefe eine gemeinsame Magmakammer. Was die Situation noch verschärft: Neapel, mit drei Millionen Menschen die drittgrößte Stadt Italiens, ist direkt um die Ecke.