Camping, Dixiklos, Partys auf dem Gelände – es klingt in Dürmentingen (Lk Biberach) wie ein ganz normales Festival, aber etwas fehlt: Die Bands! Wer kam auf diese verrückte Idee?

„Rock am Ring“, „Rock im Park“ und das „Southside“ locken jedes Jahr insgesamt mehrere Hunderttausend Besucher an. Auf den Bühnen spielen Stars wie „Apache 207“, „Die Ärzte“, „Kraftklub“ und die „Toten Hosen“. Beim „Festival ohne Bands“ in Dürmentingen ticken die Uhren aber offenbar komplett anders: Hier sind ausschließlich die Besucher die Stars.

„Festival ohne Bands“: Bühnen, Bierpong und Bieryoga

Zwar gibt es beim „Festival ohne Bands“ auch Bühnen, die Musik kommt aber nur aus Boxen. Laut Veranstaltern ist das Angebot bunt gemischt. Es gebe Mainstream-Musik, Rock und Heavy Metal, Elektro und Techno sowie Schlager. Ansonsten können die Besucherinnen und Besucher unter anderem Bierpong spielen oder am Bieryoga teilnehmen. Am Donnerstag gehts los, Sonntag endet das Festival. Es werden rund 7.000 Besucher erwartet.

Bei uns muss man nicht von Headliner zu Headliner rennen, sondern kann einfach genießen.

Was beim „Festival ohne Bands“ im Jahr 2023 los war, könnt ihr euch hier anschauen:

Es gibt sogar eine Autogrammstunde

Hört sich verrückt an, ist aber so! Die Autogramme gibt es aber nicht von irgendwelchen Acts, sondern von den Besuchern selbst. Freunde können sich gegenseitig für eine Autogrammstunde anmelden. Der Veranstalter druckt dann personalisierte Autogrammkarten. Und das wird offenbar angenommen: Zwischen 200 und 300 Menschen stünden regelmäßig Schlange für Autogramme, sagt Veranstalter David Lüke. So wolle er das „ Rockstarfeeling für jeden “ ermöglichen.

Wer hatte die Idee zum „Festival ohne Bands“?

Hinter dem „Festival ohne Bands“ stehen zehn Freundinnen und Freunde, die gerne auf Festivals gehen. Die Idee sei ihnen bei „Rock im Park“ gekommen, erzählt Lüke. Die Gruppe habe dort fast alle Bands verpasst und deshalb beschlossen, das Event zu gründen. Das erste „Festival ohne Bands“ gabs im Jahr 2017 – damals kamen wohl rund 2.000 Menschen.

Auch SWR3-Moderator Dennis Tinat findet die Idee ziemlich lustig und verrückt. Womit Hörer das „Festival ohne Bands“ vergleichen, könnt ihr euch hier anhören:

