Die UEFA hat das Maskottchen für die Europameisterschaft in Deutschland vorgestellt. Es ist ein Bär. Er hat eine Hose – aber noch keinen Namen.

Der Bär mit dem verschmitzten Lachen und den schwarz-rot-goldenen Schuhen soll bei der Fußball-EM 2024 in den Stadien für Stimmung sorgen. Jetzt war das Maskottchen zum ersten Mal zu sehen. Nach Angaben der UEFA tauchte der Bär am Dienstagvormittag als Überraschungsgast in einer Grundschule in Gelsenkirchen auf. Die offizielle Vorstellung ist am Nachmittag geplant.

Ganz wichtig: Der Bär hat eine Hose an

Schon vorab wurde viel über das neue Maskottchen diskutiert. Ein Grund: Goleo, das alte Maskottchen von der WM 2006. Der Löwe hatte damals für viel Aufregung gesorgt, weil er ein Trikot trug – aber keine Hose. Deshalb wurde bei dem EM-Bär jetzt besonders auf die Kleiderordnung geachtet.

Da war ich ganz stark dahinter, dass es dieses Mal auch eine Hose gibt zu dem Oberteil.

Nachrichten 20.6.2023 Philipp Lahm: „Es wird eine Hose geben“ Dauer 0:10 min Hat das Maskottchen diesmal eine Hose an? Die wohl wichtigste Frage vor der Vorstellung des EM24-Maskottchens. Turnierdirektor Philipp Lahm hat sich persönlich dafür stark gemacht.

Goleo – der Löwe ohne Hose:

Wie soll der Bär heißen?

Wie das Maskottchen heißen soll, ist noch nicht klar. Es gibt mehrere Vorschläge:

Albärt

Bärnardo

Bärnheart

Herzi von Bär

Welchen Namen das 2024er-Maskottchen bekommt, wird jetzt abgestimmt. Mitmachen können Kinder aus dem UEFA-Schulfußballprogramm sowie alle Fans. Voten kann man auf der Website der UEFA.

BÄRti Vogts, GastgeBÄR oder Cam-EM-BÄR?!

In den soziale Netzwerken werden auch noch andere Namensvorschläge gemacht.

Namensvorschläge für dieses mega kreative Maskottchen:- BÄRti Vogts- BÄRlusconi- BÄRlauch- aBÄRglauBÄR- BÄRvers- waffenschieBÄR- roBÄRto blanco- liebhaBÄR- himBÄRe- geBÄRmutter- david copBÄRfield- camemBÄRt- araBÄRto be continued .... pic.twitter.com/WdeeEDZ1me

Vorrundenausbär.#EM2024 #EURO2024 #DFB #Maskottchen pic.twitter.com/U4KbdJBM84

Wir sammeln eure Ideen! Kommentiert auf Facebook, wie ihr das EM-Maskottchen nennen würdet:

Sind ja nicht wirklich die suuuupertollen Vorschläge! 😆 Habt ihr eine Idee?Posted by SWR3 on Tuesday, June 20, 2023

Erster Auftritt steht direkt an

Den ersten Auftritt bei einem Fußballspiel hat der Bär auch sofort. Er wird heute Abend beim Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena auf Schalke dabei sein.

Die EM startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München. Das Finale findet dann am 14. Juli 2024 in Berlin statt.