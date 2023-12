per E-Mail teilen

Jetzt ist bald alles einmal durchgespielt: Früher 13 Jahre bis zum Abitur, dann jahrelang nur noch 12 Jahre, jetzt wieder eine Rückwärtsrolle auf 13 Jahre. Was geplant ist, lest ihr hier!

Der Druck kam von vielen Seiten, nun ist klar: Baden-Württemberg will zu G9 zurückkehren. Am Montag hat ein Bürgerforum die entsprechende Empfehlung abgegeben. Seit September hatten zufällig auswählte Bürgerinnen und Bürger über die Beibehaltung des achtjährigen Gymnasiums oder die Rückkehr zu G9 beraten.

„G8“ oder „G9“ - Was ist überhaupt der Unterschied? „G8“: Mit diesem Modell gehen Schüler acht Jahre auf's Gymnasium. Das Abi machen sie also nach der 12. Klasse. „G9“: Hier dauert die Gymnasium-Laufbahn neun Jahre. Das Abi gibt's nach der 13. Klasse. Die Oberstufe geht dann von der 11. bis zur 13. Klasse, der Unterrichtsstoff kann also entspannter aufgeteilt werden.

Zurück zu G9 in BW – wann, das ist noch offen

Die Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann will jetzt ein neues Modell erarbeiten – wobei der Ministerpräsident direkt gebremst und klargemacht hat, dass die Umstellung Zeit brauche. Ein neues G9-Modell sei noch nicht im kommenden Schuljahr zu erwarten, sagte Kretschmann. Zunächst müsse das Kultusministerium konkrete Vorschläge machen, dann werde die Landesregierung ab Januar mit den Beratungen starten.

Wir werden jetzt keine Schnellschüsse machen oder einfach zum G9 der 1990er-Jahre zurückkehren. Wir werden eine Lösung erarbeiten, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird und die Empfehlungen des Bürgerforums aufgreift.

Von der Landesregierung heißt es auch, dass erst noch über Themen wie „Bildungsgerechtigkeit“ diskutiert werden müsse. Denn bisher entscheiden hauptsächlich die Eltern darüber, welchen Bildungsweg ihre Kinder einschlagen:

Aus G8 soll in Baden-Württemberg G9 werden

In Baden-Württemberg ist das achtjährige Gymnasium Standard. Es war eingeführt worden, um die Schüler international wettbewerbsfähiger zu machen. G9 gibt es nur noch als Modellprojekt an 44 staatlichen Schulen und an einigen Privatschulen.

PISA-Studie 2022: Wie schlimm ist's wirklich?

Neben dem Bürgerforum drängt noch eine Elterninitiative, die eine Rückkehr zu G9 erzwingen möchte. Für einen Volksantrag hatten die Initiatoren mehr als 100.000 Unterschriften eingesammelt und an den Landtag übergeben.

