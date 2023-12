Dass es nicht immer einfach ist, die Wünsche aller Eltern einer Schulklasse zu berücksichtigen – nichts Neues. Die WhatsApp-Gruppe eines X-Users setzt aber neue Maßstäbe.

Wer selbst schon einmal auf einem Elternabend war, weiß um die Probleme, die so eine Runde mit sich bringen kann. Im Falle von X-User und Vater „MaximalesD“ schien sich eine WhatsApp-Gruppe als nie endender Elternabend zu entpuppen.

Holy Hell...😑Die Eltern WhatsApp Gruppe ist explodiert...Es geht darum, dass die Klassen-Weihnachtsfeier (2. Klasse) nicht wie geplant in der Aula stattfinden kann, weil diese wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht.Es wurde also um Vorschläge gebeten1/15

Die Ausgangslage laut „MaximalesD“: Die Weihnachtsfeier der 2. Klasse konnte nicht wie geplant in der Aula stattfinden. Also wurde in der WhatsApp-Gruppe nach einer Alternative gesucht. In einem 15-teiligen Post – der mehr als eine Million User erreicht hat – schildert der Nutzer, wie die Planung abgelaufen sein soll:

Die Suche nach der perfekten Location

Die Diskussion losgetreten hat Elternsprecherin Sandra (alle Namen sind nach Angaben von „MaximalesD“ geändert worden), die den Kindern trotzdem eine Weihnachtsfeier ermöglichen wollte. Der Chat schweift kurz ab – Sieglinde bedauert die Baustellen im ganzen Dorf, während Gisela sich am liebsten beschweren würde, und zwar „ GANZ OBEN AM BESTEN! “

Sind soziale Medien der Sprache ihr Tod?

Gerd hat die rettende Idee – oder auch nicht...

Schließlich kommt Giselas Mann Gerd mit der Idee um die Ecke, in der Kneipe im Dorf zu feiern. Der Gedanke dahinter: Die Kinder haben Spaß und die Eltern können einen trinken. Gerd bietet sogar an, dafür zu zahlen.

Wenig überraschend gibt es Gegendwind: Sandra ist nicht begeistert davon, dass es Alkohol bei einer Schulveranstaltung geben soll. Gerd kann das nicht nachvollziehen:

Doch, da ist doch nichts dabei!! Ich hab mich da jetzt drum gekümmert und bezahl das ja auch, hab auch schon das mit den Getränken geklärt, 3 Fässer bekommen wir!!

Habt ihr den Whatsapp-Kettenbrief zu Gruppen bekommen? Das ist dran!

Marianne rettet die Weihnachtsfeier

Nachdem Franziska, Gerd und Gisela daraufhin öffentlich ihre Probleme austragen, schaltet sich Marianne ein. Sie schlägt vor, in der Klasse zu feiern, wo die Kinder ihr Stück aufführen könnten und es im Anschluss Kuchen und Tee geben würde. Für diesen Vorschlag erhält sie Zustimmung – von fast allen.

Weihnachtsfeier in der Firma – was ist erlaubt, was nicht?

Gerd und Gisela haben die Gruppe verlassen

Letztendlich eskaliert die Situation. Gerd ist entrüstet, dass sein Kneipen-Vorschlag abgelehnt wurde: „ War ja klar, typisch Zwei Klassen Gesellschaft!! “ Gemeinsam mit Gisela verlässt er die Gruppe. Jens, der lieber mit den beiden feiern möchte, schließt sich an. Sandras abschließender Kommentar:

Puhhh...manchmal frage ich mich, wer hier die Kinder sind und wer die Eltern😅