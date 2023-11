Spektakuläre Bilder haben wir am Wochenende aus Iffezheim gesehen. An der dortigen Schleuse ist ein Schiff gegen das Schleusentor gefahren und hat es förmlich oben aufgeschnitten. Wasser ist dadurch ungehindert in die Schleusenkammer geströmt. Was dieser Unfall wirklich bedeutet und wie die Menschen, die dort verantwortlich sind, damit umgehen – unser SWR3-Reporter Josh Kochhann war vor Ort.