Klar, auch Politiker müssen essen. Und wenn es nicht zu irgendwelchen Business Lunchs oder Dinner-Einladungen auswärts geht, wäre ein eigener Koch ganz gut – oder eine eigene Köchin. Das könntest du sein!

Die Küche und der Servicebereich sind direkt im Büro des Bundeskanzlers angesiedelt. Für politische und repräsentative Veranstaltungen werden dort Staatsempfänge, Arbeitsessen und andere Termine gastronomisch vorbereitet und begleitet.

Königsberger Klopse solltest du besser zubereiten können, wenn du dich auf diesen Job bewerben willst. Mit der Leibspeise des Bundeskanzlers kannst du sicher punkten.

Nachrichten 24.1.2024 Das isst Kanzler Scholz am liebsten Dauer 0:28 min Das Kanzleramt sucht einen Koch. Pauline Pieper berichtet aus Berlin, was Bundeskanzler Olaf Scholz am liebsten isst.

Verschwiegener Koch fĂĽr den Kanzler gesucht

Allein wegen Königsberger Klopsen wird man natürlich noch lange nicht eingestellt. Eine weitere, nicht sonderlich überraschende Voraussetzung: „ Sie können auf eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Koch / als Köchin (m/w/d) in der gehobenen Gastronomie und mehrjährige einschlägige Tätigkeit verweisen. “ Schichtarbeit und Überstunden sollten kein Problem sein, „ ein sicheres, höfliches und gepflegtes Auftreten und sehr gute Umgangsformen “ werden erwartet, Teamfähigkeit, Arbeit unter Zeitdruck und so weiter.

Kommen wir zu den ungewöhnlicheren Einstellungskriterien:

solide Allgemeinbildung und Interesse fĂĽr Politik

diskret und verantwortungsbewusst

absolute Verschwiegenheit

Bereitschaft zur Mitwirkung bei einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen nach § 10 Sicherheitsüberprüfungsgesetz

Gerade den letzten Punkt findet man wohl eher selten bei Jobausschreibungen für Küchenberufe. Das Kanzleramt will natürlich aber genau wissen, wen es sich ins Haus und in nächste Nähe des Chefs holt. Du wirst also ordentlich durchgecheckt, ob du irgendwelche Leichen im Keller hast. Heißt aber auch: Mit Vorstrafen könnte es schwierig werden, die Stelle zu bekommen. Die ist übrigens nur eine Elternzeitvertretung bis voraussichtlich Ende 2025.

Am 11. Februar endet die Bewerbungsfrist. Also schwing die Löffel und koch, was das Zeug hält!