Nach den Brandanschlägen auf mehrere Bahnstrecken in Frankreich kommt der Zugverkehr wieder ins Rollen. Hier die Infos zu den Strecken und dem Bekennerschreiben!

Am Samstag berichteten mehrere französische Medien, dass sie ein Bekennerschreiben per Mail bekommen hätten. Die Zeitung Le Parisien berichtet zum Beispiel, die Absender-Adresse deute auf die gewaltbereite linke Szene hin. Die Täter bekennen sich laut dem Bericht in der Mail zu den Brandanschlägen und deuteten als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen.

Ermittler untersuchten nun, ob das Bekennerschreiben wirklich echt ist.

Züge zwischen Paris und SWR3Land fahren wieder

Die Reparaturarbeiten an den drei betroffenen TGV-Strecken seien abgeschlossen, teilte die französische Staatsbahn SNCF am Sonntag mit. Die Züge könnten wieder ohne Verspätungen fahren. Nur auf der Strecke Richtung Norden, über die die Züge zwischen Köln und Paris fahren, könnten drei von vier vorgesehenen Zügen wieder fahren.

Auf der Karte sind die Strecken in Frankreich markiert, auf denen es laufen sollte – und wo es noch Probleme gibt:

ℹ️Les travaux de réparation sur les lignes à grande vitesse touchées par les actes de sabotage sont désormais terminés.Les prévisions de circulation des TGV pour dimanche 28 juillet 2024 :➡️Ligne Atlantique : trafic quasi normal➡️Ligne Nord : 3 trains sur 4 (pas de retards… pic.twitter.com/XNzkhkcxI0

Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Frankreich und SWR3Land

Die Deutsche Bahn hatte bereits mitgeteilt, dass der Zugverkehr seit Samstag wieder nach gewohntem Fahrplan laufe. Dies betreffe sowohl die Züge zwischen Paris und Frankfurt auf den Routen über Saarbrücken und Straßburg als auch die Verbindungen nach Stuttgart.

Die Bahn teilte am Freitag mit: Solltet ihr bis einschließlich 26.7.2024 ein Ticket für eine Reise am 26.7.2024 von oder nach Frankreich gekauft haben, könnt ihr die Reise kostenlos verschieben. Die Zugbindung ist aufgehoben. Wichtig: Wenn ihr später fahrt, müsst ihr noch die notwendige und kostenlose Sitzplatzreservierung für die französischen Züge vornehmen.

Angriff auf französisches Bahnnetz – das ist passiert

Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris wurde das Schnellzugnetz der französischen Staatsbahn SNCF Ziel eines groß angelegten Angriffs. Unbekannte hatten in der Nacht auf Freitag Brandanschläge auf verschiedene Einrichtungen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken verübt – dadurch war der Zugverkehr in Frankreich stark beeinträchtigt.

Nach den Angriffen auf das französische Bahnnetz: Hunderte Reisende sitzen auf einer Treppe am Gare de Montparnasse in Paris und kommen nicht weiter. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Yasin Dar

Tausende Reisende saßen stundenlang an den großen Bahnhöfen fest und kamen nicht weiter. Betroffen waren drei der vier TGV-Linien, einschließlich der Nord- und Ostroute zwischen Paris und Straßburg. Auf der südöstlichen Strecke konnte laut SNCF ein Anschlag verhindert werden.