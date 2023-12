per E-Mail teilen

In der Innenstadt von Passau war am Freitag ein Lkw in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau starb noch vor Ort, ihre Tochter etwas später im Krankenhaus. Der neunjährige Bruder wird noch behandelt.

Nach dem schweren Lkw-Unfall am Vormittag in Passau ist ein Kind gestorben. Das bestätigte die Polizei Niederbayern. Eine 37-jährige Frau war direkt am Unfallort ums Leben gekommen, ihre elfjährige Tochter starb einige Stunden später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen.

Der neunjährige Bruder des Mädchens liegt auch in einer Klinik. Wie es dem Jungen geht, ist laut Polizei nicht klar. Er befinde sich noch in Behandlung, Lebensgefahr könne aber zurzeit nicht ausgeschlossen werden.

Unfall mit Lkw in Passau: Drei Verletzte weiter im Krankenhaus

Außerdem sind zwei weitere Frauen im Krankenhaus: Eine 70-Jährige, die schwer verletzt wurde, und eine 45-Jährige, die nicht so schwer verletzt ist.

Der Lkw-Fahrer, der ebenfalls verletzt und behandelt wurde, befand sich in Polizeigewahrsam, ist aber mittlerweile wieder frei. Gegen den 63-Jährigen werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Es gebe aber keinen Hinweis auf ein vorsätzliches Delikt und keinen Haftgrund. Deshalb sei er nach seiner Vernehmung am Samstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Lkw verursacht Unfall in Passau: Was ist passiert?

Inzwischen hat die Polizei mehr Infos zum vermutlichen Unfallhergang bekannt gegeben. Der Lkw-Fahrer ist wohl an ein Bekleidungsgeschäft herangefahren, um eine Lieferung abzugeben. Das Geschäft befindet sich in der Bahnhofsstraße in Passau – einer Einkaufsstraße mit vielen Läden.

Beim Wegfahren musste der Laster einem stehenden Bus ausweichen und fuhr dafür auf den Gehweg. Dort erfasste er eine Gruppe von Personen, die wohl zum Teil unter den Laster gerieten.

Martin Gruber berichtet vor Ort:

Passau: Auch Hubschrauber nach Unfall im Einsatz

Der Bereich um die Bahnhofsstraße und eine Brücke in der Nähe wurden vorübergehend gesperrt. Mehrere Hubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Wegen der vielen Augenzeugen hofft die Polizei, den genauen Unfallhergang schnell zu klären. Auch Gutachter sind vor Ort.