In einer Kleinstadt im beschaulichen Landkreis Freising (Bayern) hat ein unerwarteter Besucher für Aufregung gesorgt: ein Weißbüscheläffchen. Hier mehr erfahren!

Ein Mann in Moosburg an der Isar erspähte den abenteuerlustigen Affen am Wochenende auf seiner Terrasse. Wie reagiert man in so einer Situation? Statt in Panik zu verfallen, blieb der Mann cool und griff kurzerhand zu einer Banane.

Von wegen „blöder Affe“: So schlau sind die Tiere laut Studie wirklich

Mann fängt Affe mit Banane – Tier wirkt wohlauf

Der simple Köder reichte aus, um das Weißbüscheläffchen in einen Hundetransportkäfig zu locken. Nachdem der Affe erfolgreich eingefangen wurde, kam er in die Obhut der Auffangstation für Reptilien in München. Dort warteten bereits zwei Artgenossen auf ihn.

Überraschenderweise schien es dem kleinen Ausreißer blendend zu gehen, wie Fachtierarzt Thomas Türbl berichtet:

Das Äffchen wirkt nicht verwahrlost und macht immerhin einen gepflegten und gut genährten Eindruck.

Entlaufenes Äffchen: Behörden suchen Besitzer

Man hoffe nun, dass sich der Besitzer des Affen zeitnah meldet – die Behörden seien bereits informiert. Sollte sich kein Besitzer melden, suchen die Tierschützer nach Paten und einem geeigneten Namen für das Tier.

Darf ich einen Affen als Haustier halten?

In Deutschland darf man Affen als Haustiere halten, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Unter anderem darf man das nur bei bestimmten Nachzuchten, mit Genehmigung und ausreichend Platz für ein Gehege. Das wird durch die Bundesartenschutz-Verordnung und das Tierschutzgesetz geregelt.