Kommissare aus dem Tatort München

Ivo Batic, gespielt von Miroslav Nemec wurde in Zagreb (Kroatien) in den 50er Jahren geboren. Aufgewachsen ist er in einer Pflegefamilie, und obwohl er keine Familie hat, ist er ein ausgewachsener Familienmensch. Auch wenn er sich selten aus der Ruhe bringen lässt, teilt er auch mal härter aus, sobald er Ungerechtigkeit verspürt. Als Kommissarteam, das nun seit über 25 Jahren zusammen arbeitet, kommen Leitmayr und er ohne wenig Worte aus.

Franz Leitmayr wird von Udo Wachtveitl gespielt. Aufgewachsen ist er als Einzelkind im Münchner Glockenbachviertel. Zu seinem Vater, welcher bereits verstorben ist, pflegte er keinen guten Kontakt. Mit seiner Mutter, welche noch lebt, verbringt er immer die Weihnachtszeit. Dass sein Privatleben unter dem Job leidet, erkennt man an den so oft gescheiterten Beziehungen, die alle nicht lange hielten. Flirten und provozieren tut er aber dennoch gern. Als Kommissar zeichnet ihn sein philosophischer Tiefsinn und sein Gerechtigkeitsempfinden aus.

Miroslav Nemec spielt Ivo Batic

Ivo Batic beobachtet das Treiben im Bierzelt mit gemischten Gefühlen. BR / Bernd Schuller

Miroslav Nemec wird 1954 als Miroslav Strkanec in Zagreb (Kroatien) geboren. Als Scheidungskind seiner leiblichen Eltern wurde er mit zwölf Jahren von seiner Großtante und ihrem Mann adoptiert. Nemec besuchte zu dieser Zeit ein Gymnasium und gründete dort mit 15 Jahren eine Schulband, in welcher er heute noch mitwirkt. 1977 begann er seine Theaterkarriere. Nach und nach widmete er sich immer mehr der Arbeit vor den Fernsehkameras. So kam er dann nach mehreren Auftritten 1991 als Kriminalhauptkommissar zum Tatort München.

Udo Wachtveitl spielt Franz Leitmayr

Franz Leitmayr versucht seinen Freund und Kollegen Ivo Batic zu erreichen – der vergessen hat, dass er auch bei Kallis Umzug helfen wollte. Bayrischer Rundfunk

Udo Wachtveitl wurde 1958 in München geboren. Bereits in jungen Jahren begann seine Sprecherkarriere und noch in den 70er Jahren synchronisierte er Kinderfilme. Nach seinem Philosophiestudium begann er Rechtswissenschaften zu studieren, brach aber nach dem fünften Semester ab. Seit den 1980er-Jahren trat er in Fernsehfilmen und -serien auf. Im Jahr 1991 führte ihn sein Weg zum Tatort nach München als Hauptkommissar Leitmayr.