Die Polizei gibt jeden Tag Pressemitteilungen über verschiedene Einsätze heraus. Eine Mitteilung sticht besonders hervor.

🕺 🕺➡️ 🧍‍♂️ 🥊 🧍‍♂️ ➡️ 🚫 🕺🕺 ➡️ 🚗 💥 🧍‍♂️ ➡️ 🧍‍♂️ 🥊 🧍‍♂️ ➡️ 🚗 💥 🚘 ➡️ 🚓

Na? Verstehst du das kleine Rätsel, dass die Polizei Heilbronn in den sozialen Medien veröffentlicht hat? Kleiner Hinweis: es geht um einen Vorfall am Wochenende.

Mit dieser Emoji-Geschichte haben die Beamten für viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gesorgt. Tanzen, Männer, Boxhandschuhe, Autos, Bumm, Polizei. Aber: Was genau ist da passiert?

Kleines #Rätsel am Dienstag: Was geschah am #Wochenende in #Leingarten?🕺 🕺➡️ 🧍‍♂️ 🥊 🧍‍♂️ ➡️ 🚫 🕺🕺 ➡️ 🚗 💥 🧍‍♂️ ➡️ 🧍‍♂️ 🥊 🧍‍♂️ ➡️ 🚗 💥 🚘 ➡️ 🚓 Die Auflösung findet ihr hier, in unseren Pressemitteilungen: https://t.co/3Qak6gtjJL pic.twitter.com/EXHVmcyShF

Mit Emojis erzählt: Polizeieinsatz nach Schlägereien in Disko

Die Auflösung der Geschichte gibt es dann in der Pressemitteilung vom Dienstag. In der Nacht von Samstag aus Sonntag haben zwei Männer in einer Disko in Leingarten im Kreis Heilbronn Streit bekommen – und sich geprügelt.

Weil sie nach der Schlägerei aus dem Laden geworfen wurden, stritten sich die beiden vor der Tür weiter. Dabei fuhr der 27-Jährige mit seinem Auto „ auf den auf dem Gehweg laufenden Kontrahenten zu. Der 26-Jährige wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden “, schreibt die Polizei.

Leingarten: Disko-Gäste schlagen aufeinander ein

Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt – und zum zweiten Mal innerhalb von nur wenigen Minuten gab es eine weitere Schlägerei zwischen den beiden. Danach setzte sich der 27-Jährige wieder in sein Auto und stieß beim Wenden gegen ein geparktes Auto.

Dabei hat der Mann einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht, ist aber einfach davongefahren. Eine Stunde später meldete er sich aber beim Polizeirevier Sinsheim. Der ereignisreiche Abend hat für beide Männer Konsequenzen: Beide müssen mit mehreren Anzeigen rechnen. Und der 27-Jährige muss nach seiner Unfallflucht erst einmal ohne Führerschein klarkommen. Den hat die Staatsanwaltschaft eingezogen.

Emoji-Story: Social-Media-User finden die Idee gut

Die User fanden’s fast ausnahmslos gut, dass die Polizei auch mal eine andere Form der Kommunikation genutzt hat. Brigitte schrieb auf Facebook, da sei ganz schön was los gewesen: „ Habt Ihr klasse gemacht, weiter so. “