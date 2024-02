per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Acht Meter lang und 200 Kilo schwer: Forscher aus neun Ländern haben im brasilianischen Dschungel eine gigantische Schlange entdeckt.

Die Forscher haben dabei herausgefunden, dass es sich dabei um eine bisher unbekannte Art von Anakonda handelt. „ Wir haben entdeckt, dass die größte Schlangenart der Welt – die grüne Anakonda – tatsächlich aus zwei verschiedenen Arten besteht “, schreibt der niederländische Biologe Freek Vonk auf Instagram. „ Die allergrößte Anakonda, die ich je gesehen habe. Ein Monster. “

Grüne Anakonda: Forscher entdeckt neue Art

Die Gruppe aus 15 Forschern war im Februar 2024 im Amazonas-Gebiet im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul unterwegs, als ihnen das riesige Tier auffiel. „ Obwohl sie mit dem Auge fast identisch aussehen, beträgt der genetische Unterschied zwischen den beiden Arten 5,5 Prozent und das ist riesig “, schreibt Vonk weiter.

Zum Vergleich: Mensch und Schimpanse unterscheiden sich genetisch nur etwa zwei Prozent voneinander. Die neue Art hat den lateinischen Namen Euneectes akayima bekommen, die „ nördliche grüne Anakonda “. „ Das Wort akayima kommt aus mehreren indigenen Sprachen Nord-Südamerikas und bedeutet große Schlange. “

Riesenschlange lebt im Anazonas-Gebiet in Brasilien

Die Schlange, die im Video des Forschers zu sehen ist, beschreibt er sehr eindrucksvoll: „ Dick wie ein Reifen und mit einem Kopf so groß wie mein Kopf. “ Die Länge des Tieres sei schwer zu schätzen, aber „ wenn man bedenkt, dass ich 1,96m groß bin, sieht man, dass das Tier wirklich ein Riese ist! “

Vonk arbeitet eigentlich im Forschungscenter Naturalis Biodiversity in Leiden. Dort erforscht er vor allem das Gift von Tieren, die molekulare Struktir der Toxine und wie sie im Medizinbereich angewandt werden können.

Seine Forschung führt ihn aber immer wieder in weit entfernte Länder. Unter den Biologen in den Niederlanden ist Freek Vonk so etwas wie ein Pop-Star. Seine Fernseh-Sendung Freeks wilde wereld läuft abends zur Kinder-Prime-Time – zuletzt schaltete dazu fast eine Million Menschen ein.