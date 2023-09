„Guten Morgen, ich bin der Neue!“ Der Roboterhund ist demnächst am Bahnhof in Mainz-Bischofsheim im Einsatz. Er hat allerdings kein Fell, es schlägt kein Herz in seiner Brust und sauber ist er auch. Und schaffen kann er!

Sein Name ist Spot: Er hat vier Beine, kann also laufen, und erinnert sehr an einen Hund. Er kann Treppensteigen und laut des Herstellers sogar Seilhüpfen. Eingesetzt wird er im Instandhaltungs-Werk der Deutschen Bahn. Dort soll er unter anderem Wagen orten oder Räder kontrollieren.

Das sind Dinge, die einen menschlichen Kollegen viel Zeit kosten. Hier soll Spot also in stoischer Ruhe vor allem monotone Arbeiten und zeitraubende Routinekontrollen übernehmen, so dass diese nicht mehr von Menschen ausgeführt werden müssen.

Wo werden Roboterhunde in Deutschland eingesetzt?

In Mainz-Bischofsheim ist „Roboterhund-Premiere“, aber die Maschinen machen an anderen Stellen schon viele Jobs. Vor allem da, wo es für Menschen gefährlich ist. Die Polizei in Baden-Württemberg hat zum Beispiel einen dieser Hunde. In Duisburg sind zwei Roboterhunde aus Blech, Stahl und Platin für das Landesamt für polizeiliche Dienste im Einsatz.

Was können Roboterhunde wie Spot aus Mainz-Bischofsheim?

Sie sind mit mehreren Kameras ausgestattet, können Hindernisse erkennen und einer der beiden Roboterhunde in Duisburg hat einen rund einen Meter langen Greifarm auf dem Rücken.

Mit dem kann er zum Beispiel Türen öffnen, Gegenstände hochheben oder hinter sich herziehen. Die Roboter funktionieren mit künstlicher Intelligenz und bewegen sich zum Teil selbständig. Sie können aber auch vom Menschen gesteuert werden.

Polizei in Freiburg setzt auf KI – und beweist Humor

Gebäudebrand in Duisburg: Roboterhund hilft der Polizei

Seinen ersten Einsatz hatte einer der beiden Roboterhunde der Duisburger Polizei vor rund eineinhalb Jahren, als er nach einem Großbrand in Essen durch einen zerstörten Wohnkomplex lief. Dabei machte er Aufnahmen von der einsturzgefährdeten Brandruine.

Die Brandruine eines Großbrandes in der Essener Weststadt ist einsturzgefährdet: Feuerwehr und Polizei setzen hier einen Roboterhund zur Untersuchung der Brandursache ein. IMAGO IMAGO / Cord

In Hamburg hat ein Roboterhund schon eine 3,6 Kilometer lange Brücke auf Schäden geprüft. Für die New Yorker Feuerwehr durchkämmt Spot gefährliche Umgebungen, zuletzt zum Beispiel die Ruine eines eingestürzten Parkhauses. Die niederländische Polizei hat den Roboterhund schon mal in einem explodierten Drogenlabor eingesetzt, als die Luft so verseucht war, dass das für Menschen zu gefährlich war. Und auf den abgelegenen Weiden in Neuseeland hütet Spot nach Angaben des Herstellers sogar Schafe.

In Mainz-Bischofsheim wird Spot ab Mittwoch unterwegs sein – der SWR3-Elch grüßt schon mal rüber!