Die Natur kann ganz schön grausam sein: Wildtierfotografin Loriannah ist ein seltenes Ereignis vor die Linse gekommen.

Loriannah ist Wildtierfotografin. Vor allem die Wasserwelt hat es ihr angetan. Bären, Delfine, Wale – durch ihre vielen Reisen, so schreibt sie auf ihrer Webseite, hat sie einige spannende Entdeckungen in der Tierwelt gemacht.

Doch was sie kürzlich in Monterey Bay vor ihrer Linse abgespielt hat, ist eher selten. Loriannah hatte in der Bucht der Pazifikküste in Kalifornien Wale beobachtet und dann passierte das:

Riesiger Seelöwe fängt Hai und zerlegt ihn

Vor ihren Augen fängt ein ausgewachsener kalifornischer Seelöwe einen Blauhai und zerlegt ihn. Das Video davon hat sie auf ihrer Instagramseite gepostet. In Deutschland berichtete zunächst die Bild-Zeitung über das Video.

Der kalifornische Newssender ABC7 hat das Video gepostet. Achtung, das ist nichts für schwache Nerven!

Auf der Instagram-Seite von Loriannah könnt ihr euch das Video auch anschauen. Sie schreibt dazu: „ Für manche Menschen ist es nicht immer angenehm, die Natur zu beobachten. Ich verstehe, dass es für andere eine coole Begegnung ist. Was haltet ihr davon? “

Dass ein ausgewachsener Seelöwe einen Hai zerlegt, ist äußerst selten. Normalerweise gehören Haie zu den wenigen natürlichen Feinden von Seelöwen. Sie ernähren sich vor allem von Kleinfischen, Lachsen oder Tintenfischen.

