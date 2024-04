per E-Mail teilen

Heute Abend gibt es in Teilen Mittel- und Nordamerikas eine totale Sonnenfinsternis. In Deutschland könnt ihr das Event im Himmel per Livestream verfolgen.

In Mexiko, den USA und Kanada wird es am Montagabend unserer Zeit eine Sonnenfinsternis geben. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Zu sehen ist diese von einem schmalen Streifen aus, der sich größtenteils durch die USA zieht. Rund 30 Millionen Menschen leben in dem Gebiet, das unter anderem die Städte Dallas, Indianapolis, Buffalo und Montreal umfasst.

Wann ist die Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen?

In Deutschland kann man die Sonnenfinsternis nur per Livestream verfolgen. Wenn der Mond um 17:42 (MESZ) erstmalig die Sonne „berührt“, gehts los. Der Livestream der NASA startet ab 19:00 Uhr auf Youtube. Der Höhepunkt, also wenn die maximale Verdunklung erreicht ist, wird um 20:17 sein.

Die NASA streamt außerdem den Flug von drei Forschungsraketen. Sie starten während der Sonnenfinsternis und sollen untersuchen, wie der plötzliche Rückgang des Sonnenlichts sich auf die Erdatmosphäre auswirkt.

Sonnenfinsternis: Spielt das Wetter mit?

Wie gut die Bilder werden, bleibt allerdings abzuwarten, da das Wetter in vielen Gebieten nicht mitspielt. Teilweise sind Wolken und sogar Regen vorhergesagt. Das beste Wetter soll es in den US-Staaten Vermont und Maine sowie in den kanadischen Provinzen New Brunswick und Newfoundland geben.

Trotz der schlechten Wetterprognose ist die Vorfreude groß. Zum Beispiel bei den Meschen in Indiana – SWR-Reporterin Nina Barth berichtet:

Nachrichten 8.4.2024 Totale Sonnenfinsternis in Nordamerika: So freuen sich die Leute darauf Dauer 3:20 min Millionen Menschen von Mexiko bis Kanada können heute eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Nina Barth berichtet über die Vorfreude in Indiana.

Wann gibt es die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland?

Um die nächste Sonnenfinsternis zu Hause mit eigenen Augen zu verfolgen, muss man noch eine ganze Weile warten. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird es in Deutschland erst 2081 geben. Die letzte totale Sonnenfinsternis war im August 1999 zu sehen.

Auf eine partielle Sonnenfinisternis müssen wir nicht ganz so lange warte. Die gibt es immerhin schon am 29. März 2025. Sie soll in allen Bundesländern zu sehen sein. Bei dieser Art von Finsternis bedeckt der Mond die Sonne von uns aus gesehen nur teilweise.

😉 Lustiger Funfact! Googelt das Wort: „Sonnenfinsternis“. Euch wird ein kleines Easter Egg überraschen, auch wenn Ostern schon ein paar Tage vorbei ist.