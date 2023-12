FĂŒr Tiere ist Silvester oft Höchststrafe. Jeder von uns mit einem Hund oder einer Katze hat wahrscheinlich schon den Jahreswechsel mit einem zitternden FellbĂŒndel hinter dem Sofa verbracht. Wie wĂ€re es, dieses Jahr diesem Stress zu entkommen? In den Kommentaren könnt ihr uns erzĂ€hlen, wie es euren Tieren heute geht!

Leidet euer Tier unter der Knallerei? ErzÀhlt uns eure Geschichte!

Der Hund jault, versteckt sich, zittert, wimmert. Schwer zu ertragen. Aber wo ist es denn still an Silvester, wo kann man dem LÀrm entkommen? In schall-isolierten Zimmern zum Beispiel! Die gibt es an FlughÀfen, und genau das nutzen Hundebesitzer: Sie mieten sich in der Silvesternacht am Flughafen im Hotel ein.

So wie Hundetrainerin Julie Dillenkofer aus Heidelberg:

Dillenkofer will einfach in Ruhe den Abend mit ihrem Hund verbringen: „Wir gucken Filme, schlafen, kuscheln. Ich bin keine Partymaus, ich verpasse nichts“.

FlughÀfen Frankfurt und Stuttgart: Hunde erlaubt!

Wer sich nicht in ein Hotelzimmer einmieten möchte, der kann mit seinem Hund ins Terminal gehen. An FlughĂ€fen gilt generelles Feuerwerks-Verbot, und das in der Regel hunderte Meter weit. Da bietet es sich natĂŒrlich an, die Silvesternacht in der Ankunftshalle zu verbringen.

Eine Sprecherin des Flughafen Frankfurt bestĂ€tigte in SWR3, dass dort die Terminals die ganze Nacht offen sind. Eigentlich fĂŒr Passagiere und Abholer, aber der Bereich ist öffentlich. Sie gibt aber zu bedenken, dass es fĂŒr das Tier „eine unbekannte Umgebung ist, und es kann auch nachts viel los sein.“

Auch der Flughafen Stuttgart bestÀtigt SWR3: Hunde sind erlaubt!

Böllerverbot an Silvester – das gilt dieses Jahr in BW und RLP

Böllerfreie Zone am Flughafen Köln-Bonn

Auch rund um den Flughafen Köln-Bonn darf kein Feuerwerk gezĂŒndet werden. Dort treffen sich jedes Jahr Hundebesitzer in einem Airport-Hotel, mieten sich Zimmer oder sitzen mit ihren Tieren in der Lobby, bis die Knallerei vorbei ist.

Ein Sprecher des Airports sagte SWR3:

Uns erreichen Anfragen vor allem von Anwohnern aus der Nachbarschaft, ob sie sich mit ihren Hunden an Silvester in den Terminals aufhalten dĂŒrfen. Und das dĂŒrfen sie natĂŒrlich.

„Wir freuen uns auf eine hoffentlich ruhige Nacht“

In der Hundeszene hat sich der Flughafentipp bereits herumgesprochen. Auch Ralph KĂŒhnl aus Mannheim, Besitzer des fast dreijĂ€hrigen ausgewachsenen Rhodesian Ridgebacks „Master Yoda“, hat in einem Airport-Hotel reserviert:

Vergangenes Jahr sind wir stundenlang ĂŒber die Autobahn gefahren, der Hund hat trotzdem gezittert wie Espenlaub. Dann habe ich von dem Tipp in einem Hunde-Podcast gehört, das erschien alles logisch. Und wir haben tatsĂ€chlich noch ein Zimmer bekommen. Wir freuen uns auf eine hoffentlich ruhige und angstfreie Nacht.

Das ist „Master Yoda“, der dreijĂ€hrige ausgewachsene Rhodesian Ridgeback. Er und sein Herrchen Ralph checken Sonntag in einem Flughafenhotel in Frankfurt ein. dpa Bildfunk Picture Alliance

Entspannteres Silvester mit Hund? Hier geht es!

Im letzten Jahr seien am Flughafen Köln-Bonn 15 Hundebesitzer im Wartebereich gewesen. Weise sagte, es handele sich nicht um ein spezielles Angebot des Flughafens, vielmehr bietet sich der Flughafen als Aufenthaltsort fĂŒr Reisende an.

In den letzten Jahren kamen in der Silvesternacht Hundebesitzende, die ihre Tiere vor lauten Böllern, Knallern und Krachern schĂŒtzen möchten. Auf dem gesamten FlughafengelĂ€nde ist es zu keiner Zeit gestattet, Feuerwerkskörper abzubrennen oder Silvesterknaller zu zĂŒnden.

Also: Ne kleine Decke mitnehmen, Leckerlies und ein Trinknapf – und ab ins Terminal! Das kann fĂŒr Ă€ngstliche Hunde womöglich eine Alternative sein an Silvester.

SWR3-Moderator Anno Wilhelm hat noch mehr Infos:

Nachrichten 30.12.2023 Hunde an Silvester am Flughafen Dauer 2:23 min Hunde an Silvester am Flughafen

Warum leiden Tiere so unter dem Feuerwerk?

Besonders fĂŒr Hunde und Katzen ist der LĂ€rm laut dem Deutschen Tierschutzbund belastend, weil sie ein wesentlich feineres Gehör haben als Menschen. Sie hören GerĂ€usche, die wir gar nicht wahrnehmen. Wie ihr eurem Tier helfen könnt, lest ihr hier!

NatĂŒrlich gibt es auch Haustiere, die sich null fĂŒr den Jahreswechsel und Feuerwerk interessieren. Da ist der Haustierhalter gefragt, sein Tier erstmal genau zu beobachten und zwischen Raclette und Sekt drauf zu achten, wie es sich verhĂ€lt. Und wenn alles entspannt ist: Dann singt eurem Tier was vor! Wir haben fĂŒr Tipps, welchen Song ihr wann abspielen mĂŒsst, damit pĂŒnktlich um Mitternacht die perfekte Songzeile lĂ€uft:

Was macht ihr fĂŒr Erfahrungen an Silvester mit euren Tieren? Wie helft ihr eurem Hund oder eurer Katze, wenn sie panisch sind? Wir freuen uns ĂŒber eure Geschichten!