Bei den Dreharbeiten zum Western „Rust“ im Jahr 2021 hatte sich aus der Waffe von Hollywoodstar Alec Baldwin ein tödlicher Schuss gelöst. Jetzt könnte es bald ein Urteil geben.

Das Geschworenengericht in New Mexico hat die Waffenmeisterin Hanah Gutierrez-Reed der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Der 26-Jährigen droht eine Haftstrafe von bis zu 18 Monaten und eine Geldstrafe von 5.000 Dollar. Gutierrez-Reed war bei dem Dreh für Waffen und Sicherheit zuständig. Sie hatte den Revolver geladen, der dann Baldwin gereicht wurde. Das Urteil könnte im April fallen.

Gutierrez-Reeds Anwalt kündigte an, in Berufung zu gehen. Es handelt sich um den ersten Strafprozess im Zusammenhang mit dem tödlichen Vorfall am Filmset des Western „Rust“.

Tödlicher Schuss beim Dreh: Baldwin sieht sich unschuldig

Rund zweieinhalb Jahre ist es her, als Schauspieler Alec Baldwin beim Dreh des Western „Rust“ mit einer Waffe hantierte und sich dabei ein Schuss löste. Der Schuss tötete die 42 Jahre alte Kamerafrau Halyna Hutchins. Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter verletzt.

Baldwin beteuert, er habe nicht geahnt, dass eine scharfe Patrone in der Waffe steckte, die zudem versehentlich losgegangen sei. Ein Prozess gegen Baldwin wegen fahrlässiger Tötung soll im Juli beginnen. Der Schauspieler ist auch Koproduzent des Films.

Scharfe Munition am Filmset: Das sagt die Waffenmeisterin

Waffenmeisterin Gutierrez-Reed hat im Prozess jede Schuld von sich gewiesen. Sie versicherte nach Angaben ihres Anwalts, sie habe die Waffe nicht mit scharfer Munition geladen. Gutierrez-Reed macht den Lieferanten der Filmmunition verantwortlich und gibt auch Baldwin eine Mitschuld am Tod der Kamerafrau, weil er sich nicht an Sicherheitsvorschriften gehalten habe.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Waffenmeisterin im Prozess als „unprofessionell und schlampig“ beschrieben. Häufig habe sie Sicherheitsmaßnahmen komplett übersprungen oder in Hetze vorgenommen. Schusswaffen und Munition habe sie mehrfach offen am Drehort herumliegen lassen.

Die Verteidigung argumentiert unter anderem mit einem Bericht der Arbeitsschutzbehörden, wonach es am Set umfassende Sicherheitsprobleme gab, die über die Verantwortung der Waffenmeisterin hinausgingen.