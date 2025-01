Direkt nach Trumps Amtsantritt sind einige verrückte Dinge passiert. Wir geben einen Überblick – und richten unser Posting der Woche an die Bischöfin, die um Erbarmen bittet.

„ Ich bitte Sie um Erbarmen, Herr Präsident, mit jenen in unseren Gemeinden, deren Kinder Angst haben, dass ihnen ihre Eltern weggenommen werden. “ Das sind die Worte der anglikanischen Bischöfin von Washington, Mariann Edgar Budde, bei der Amtseinführung von Donald Trump. Sie richtete sich bei dem dazugehörenden Gottesdienst am Mittwoch direkt an den neuen US-Präsidenten – und ging dafür durchs Netz und um die Welt. Denn mit ihren Worten sprach sich Budde für Migranten, die LGBTQ-Community und all diejenigen aus, die Angst vor den Plänen Trumps haben. Trump wiederum kritisierte Budde auf seiner Plattform Truth Social für ihre gewählten Worte.

SWR3 Korrespondentin Nina Barth ist dagegen – wie viele andere – so beeindruckt von Buddes Bitte, dass sie das SWR3 Posting der Woche an sie richtet: „ Liebe Frau Bischöfin, Sie haben mich beeindruckt in dieser Woche. Und deshalb will ich einfach nur schnell DANKE sagen. “

Lest hier das ganze Posting der Woche und hört euch an, was Budde zu sagen hatte – dafür einfach einmal zur zweiten Seite vom Post klicken:

Oder hört euch hier das Posting an! ⬇️

Dass die Bischöfin um Erbarmen gebeten hat, ist nicht das einzige, was nach Trumps Amtseintritt durchs Netz ging. Hier ein Überblick darüber, was in den ersten 24 Stunden danach passiert ist:

Dass sogar beim Küssen etwas schiefgehen kann, musste Donald Trump bei seinem Einzug ins Kapitol feststellen. Der 78-Jährige wollte seiner Frau Melania eigentlich nur einen Kuss auf die Backe geben, scheiterte aber kläglich. Grund war der sehr große Hut, den die First Lady trug. Er verhinderte, dass Trump bis zur Wange seiner Gattin durchkam. Das Ergebnis: Es blieb bei einem angedeuteten Luftkuss. Die Aktion war natürlich gefundenes Fressen für Social Media. Auf TikTok und X wurde die Szene häufig geteilt und belustigt kommentiert. Einige User scherzen über die „ praktische “ Abwehrfunktion des Hutes.

Auch unsere SWR3 Community hatte in den Kommentaren bei Instagram ein paar kreative Ideen. Welche das sind, könnt ihr euch hier anschauen:

Außerdem hat eine Panne beim TV-Sender Phoenix für Aufsehen gesorgt. Als ein Simultandolmetscher gerade eine Rede von Trump wiedergab, waren auf der Live-Übertragung plötzlich die Worte zu hören: „ Sag' mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben? “ Viele User auf Social Media feierten den Übersetzer dafür, andere hingegen fanden die Aktion „ respektlos “ und sprachen von „ unprofessionellem Verhalten “.

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hat sich der öffentlich-rechtliche TV-Sender mittlerweile zu dem Vorfall geäußert und entschuldigt:

Auf Grund einer technischen Panne war heute die Kommunikation zwischen Dolmetscher und Regie hörbar. Sie spiegelt selbstverständlich nicht die Meinung des Senders wider.

Probleme gab es dann noch auf Instagram. User aus verschiedenen Ländern berichteten, dass dort bestimmte politische Stichworte nicht mehr zu Videovorschlägen führten. So sollen bei Suchanfragen nach Begriffen wie „ democrats “ oder „ Biden “ keine Ergebnisse mehr angezeigt worden sein. Stattdessen sei der Hinweis gekommen, dass die Suchergebnisse verborgen worden seien. Daraufhin fragten sich einige Nutzer und Nutzerinnen, ob das möglicherweise mit einer bewussten Zensur von Meta-Boss Mark Zuckerberg zusammenhängt. Meta selbst äußerte sich dazu auf Medienanfrage und sprach von einem Fehler. Der wurde schließlich behoben – knapp sieben Stunden nachdem die ersten User das Problem gemeldet hatten.

Und wer darf natürlich in einer verrückten Story nicht fehlen? Richtig, Elon Musk ! Der Tech-Milliardär und Trump-Berater hat mit einer Geste für viele Debatten gesorgt. Bei einer Rede vor dem Eintreffen des Präsidenten bedankte er sich bei den Trump-Anhängern für ihren Support. Dabei hielt er seine rechte Hand an sein Herz und streckte sie mit einer schnellen Bewegung nach oben. „ Mein Herz fliegt zu euch “, sagte er danach. Einige fühlen sich bei der Geste an einen Hitlergruß erinnert. Andere halten sie nur für ungeschickt. Ein paar Reaktionen gibt es hier:

US-Historikerin Claire Aubin schrieb auf X, der Gruß Musks sei in der Tat ein „ Sieg Heil “ wie bei Hitler gewesen. Auch die Faschismus-Forscherin Ruth Ben-Ghiat schrieb auf X von einem „ ziemlich aggressiven Nazi-Gruß “.

“ wie bei Hitler gewesen. Auch die Faschismus-Forscherin Ruth Ben-Ghiat schrieb auf X von einem „ “. Die Bürgerrechtsgruppe Anti-Defamation League hat Musk in Schutz genommen. Die Organisation, die Antisemitismus bekämpft, meinte zu der Geste: „ Es scheint, als ob Musk in einem Moment der Begeisterung eine ungeschickte Geste gemacht hat “.

“. Musk selbst machte sich auf X über den Vorwurf lediglich lustig. Er tat die Kritik als „ müde Attacke “ ab.

