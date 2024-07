Auf den ehemaligen US-Präsident Donald Trump wurde bei seiner Wahlkampfrede geschossen. Trump wurde leicht verletzt – ist aber bereits aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Szenen erinnern eher an so manchen Action-Film oder Serie aus den USA. Doch am Abend wurde es bitterer Ernst: Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump fielen Schüsse. Der Republikaner wurde von einer Kugel am Ohr gestreift und leicht verletzt. Auch zwei Besucher der Veranstaltung haben schwere Verletzungen erlitten und sind in einem kritischen Zustand. Ein Gast sowie der mutmaßliche Schütze sind tot.

Schüsse auf Trump: Was ist passiert?

Während einer Kundgebung am Samstagabend (18 Uhr Ortszeit) in Butler, Pennsylvania, stand Trump auf der Bühne und hielt eine Rede, wie auf einem Video zu sehen ist. Dann sind Schüsse zu hören: Der 78-Jährige greift sich ans Ohr und geht in Deckung. Er blutet leicht an seinem rechten Ohr. Mehrere Sicherheitsbeamte eilen auf die Bühne und schützen den Ex-Präsidenten. In der Menschentraube streckt Trump seine Faust in einer kämpferischen Geste hervor – die Menge jubelt daraufhin. Dann wird der Republikaner von der Bühne geleitet.

Mordversuch auf Donald Trump

Trump wurde daraufhin im Krankenhaus behandelt, ist aber mittlerweile entlassen worden. Er meldete sich nach der Attacke selbst zu Wort und erklärte, ein Schuss habe ihn am Ohr verletzt. Das FBI teilte mit, dass es sich bei den Schüssen um „ einen Mordversuch gegen unseren früheren Präsidenten Donald Trump“ handele. Das sagte FBI-Agent Kevin Rojek am Samstag.

Hinweise zum Täter

Laut Secret Service soll der mutmaßliche Schütze von einer „ erhöhten Position “ außerhalb des Veranstaltungsortes das Feuer eröffnet haben. Bei dem Mann soll es sich um den 20-Jährigen Thomas Matthew Crooks aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania handeln. Bei dem getöteten Schützen wurde wohl ein Sturmgewehr gefunden.

Reaktionen auf den Angriff

US-Präsident Biden verurteilte den Angriff und sagte: „ Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht “, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. „ Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die auf der Kundgebung waren, während wir auf weitere Informationen warten. “ Diese Art von Gewalt habe in Amerika keinen Platz. Auch andere hochrangige Vertreter beider Parteien verurteilten den Angriff, darunter Ex-Präsident Barack Obama und die demokratische Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi.

Wie geht es weiter?

Am Montag beginnt in Milwaukee der Parteitag der Republikaner, bei dem Trump offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Wahl gekürt werden soll. Die Partei will den Nominierungsparteitag trotz der Attacke wie geplant abhalten. Das teilten die Partei und Trumps Wahlkampfteam in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.