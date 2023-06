Sie wollten das Wrack der „Titanic“ besichtigen – und verschwanden in den Tiefen des Atlantik. Jetzt könnte es ein Lebenszeichen geben. Doch die Uhr tickt weiter.

Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot „Titan“ im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der fünf Insassen gehört: Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusch in der Region registriert, in dem das Tauchboot vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin Rolling Stone in der Nacht zum Mittwoch zitierten.

Tauchboot „Titan“ beim Absinken im Atlantik. Reuters

Vier Stunden später, nachdem zusätzliche Sonargeräte eingesetzt worden seien, sei das Klopfen noch immer zu hören gewesen, hieß es weiter. Dem Memo zufolge war aber unklar, wann genau und wie lange das Geräusch zu vernehmen war.

Suche nach der „Titan“: US-Küstenwache bestätigt „Unterwassergeräusche“

Ein späteres Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, berichte von weiteren Geräuschen, die aber nicht mehr als „Klopfen“ beschrieben wurden, schrieb CNN. Die akustischen Laute deuteten darauf hin, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es.

Später teilte die US-Küstenwache ebenfalls mit, dass ein kanadisches Suchflugzeug Sonarbojen abgeworfen und dann „Unterwassergeräusche“ gehört habe. Tauchroboter seien in das Gebiet entsandt worden, um deren Ursprung zu erforschen. Zunächst sei dies aber erfolglos geblieben. USA-Korrespondentin Claudia Sarre:

Sauerstoff an Bord der „Titan“ dürfte noch bis Donnerstagmittag reichen

Das 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere Gefährt war auf dem Weg zum Wrack der Titanic, wohin es regelmäßig zahlungskräftige Touristen bringt. Seit Sonntagvormittag (Ortszeit) wird es vermisst. Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag unserer Zeit reichen.

An Bord sind fünf Menschen: der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Kapitän war der Chef der Betreiberfirma, Stockton Rush.

Der „Titanic“-Fan Arthur Loibl aus Straubing in Niederbayern verfolgt die Suche nach den Vermissten intensiv: 2021 ist er mit dem Tauchboot „Titanic“ abgetaucht. Er sagt in SWR3, er habe eher keinen guten Eindruck von dem Tauchboot:

So verschwand das U-Boot im Atlantik

Normalerweise hat die Tauchboot-Crew regelmäßigen Kontakt zum Mutterschiff „Polar Prince“ – alle 15 Minuten wird ein akustisches Signal gesendet. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) soll das dann aber abgebrochen sein. Am Abend wurde die rund sieben Meter lange „Titan“ laut der Koordinierungsstelle für Rettungsmaßnahmen im kanadischen Halifax offiziell als vermisst gemeldet.

Deshalb könnte die Rettung so oder so schwierig werden

Eine internationale Rettungsaktion ist angelaufen: Schon vor den Franzosen unterstützte ein Schiff der kanadischen Küstenwache und ein Militärflugzeug die Suchaktion, die von der US-Küstenwache in Boston geleitet wurde.

Die „Titanic“ ist im Nordatlantik vor der Küste Neufundlands gesunken. Über der Fundstelle des Wracks ist jetzt das U-Boot verschwunden:

Das Problem: An der Stelle, an der das U-Boot verschwunden ist, ist das Meer sehr tief. Die „Titanic“ selbst liegt in einem Graben. Es gibt nur wenige Schiffe, die so tief vordringen können. Deshalb soll so schnell wie möglich ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, das etwa 6.000 Meter Tief tauchen kann, an die Einsatzstelle gebracht werden.

Xbox und viel Geld: So laufen die „Titan“-Expeditionen

Für die Tour, bei der die „Titanic“ besichtigt werden kann, muss jeder Teilnehmer nach Angaben von „Ocean Gate Expeditions“ umgerechnet 229.000 Euro bezahlen. Ein Reporter vom US-Fernsehsender CBS – David Pogue – hat im letzten Jahr an so einer Expedition teilgenommen. Er sagt, dass viel von dem U-Boot „ zusammengebastelt “ wirkt.

Gesteuert wird es zum Beispiel mit einem Xbox-Videospiel-Controller. Aber der Typ, der das U-Boot gebaut hat und die Fahrten anbietet, hat mir versichert: Der Teil des U-Boots, der lebenswichtig ist, wurde zusammen mit der NASA und der Universität Washington entwickelt und ist grundsolide.

Das Unternehmen bietet die Expeditionen seit 2021 an. Insgesamt dauern sie acht Tage. Das Highlight ist dann der zehnstündige Tauchgang zum Wrack der „Titanic“. Das Schiff war 1912 bei der Jungfernfahrt von Southampton nach New York nach einer Kollision mit einem Eisberg gesunken. Mehr als 1.500 Menschen starben bei dem Unglück. Die Überreste der „Titanic“ wurden 1985 entdeckt. Es gibt immer noch großes Interesse an dem angeblich unsinkbaren Schiff. Erst vor Kurzem haben Wissenschaftler einen 3D-Scan des Wracks gemacht.