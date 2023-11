per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Der Moderator hat in Offenburg seine letzte „Wetten, dass ..?“-Sendung gemacht. Am Ende der Show sagte er, warum er aufhört.

Auch 36 Jahre nach seiner ersten Show hatte der Showmaster wie gewohnt mehrere Stargäste im Gepäck. Unter anderem waren Helene Fischer, Shirin David, Matthias Schweighöfer und Bastian Schweinsteiger mit dabei.

Für nostalgische Momente sorgten unter anderem die Sängerin Cher und die britische Boygroup Take That, die ihren Kulthit Back for Good performte.

So verabschiedete sich Frank Elstner von Gottschalk

Auch Show-Erfinder Frank Elstner war in der Halle gewesen. Er umarmte Gottschalk zum Schluss und würdigte seine Arbeit.

Ich bin dankbar dafür, dass Du so lange durchgehalten hast.

Emotional: Frank Elstner und Thomas Gottschalk liegen sich in den Armen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

In einer eingeblendeten Videobotschaft während der Show verabschiedete ihn auch die Band Rolling Stones. Insgesamt wollten 12,13 Millionen sehen, was Gottschalk in seiner letzten Sendung sagt. Das entspricht einer Einschaltquote von stolzen 45,3 Prozent.

Zum Abschluss seiner Sendung wurde Gottschalk dann selbst sehr emotional. Sichtlich bewegt sagte der 73-Jährige: „Wir hatten eine gute Zeit zusammen.“ Er sei nicht verzweifelt:

Mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles, was kommt.

Dann gab es Standing Ovations von den rund 2.000 Zuschauern in der Halle in Offenburg und der Showmaster wurde mit einem Bagger aus der Halle gefahren. Auf dem Bagger stand als Überraschungsgast Komiker Mike Krüger, ein Weggefährte Gottschalks in den vergangenen TV-Jahrzehnten.

Wer sich die Sendung noch einmal ansehen möchte, kann beim ZDF vorbeischauen.

Zwei Gründe nannte Gottschalk für das Ende von „Wetten, dass ..?“: Zum einen wolle er nicht, dass man ihm seine Gäste erklären muss. Zum anderen habe er im Fernsehen immer so geredet wie zuhause. Das könne er inzwischen nicht mehr – aus Angst vor einem „ Shitstorm “.

Thomas Gottschalk flucht – hier gibt es den Klingelton-Download

Shitstorm bei letzter „Wetten, dass ..?“-Sendung

Was er damit meint? Das zeigt sich möglicherweise während der Sendung. Denn bei einer Diskussion mit der Rapperin Shirin David gab es Ärger. Als die beiden über Feminismus und Influencer sprachen, konterte die Musikerin. So, wie man Gottschalk kennt, platzierte er dann wieder Schwamm-drüber-Sätze wie: „ Lass mich doch labern hier. “

SWR3 19.11.2023 Gottschalk & Zöller Spezial Dauer 163:18 min Am Samstag lief die Kult-Show „Wetten, dass..?“ zum letzten Mal mit Thomas Gottschalk. Constantin und Thomas haben schon davor in Erinnerungen geschwelgt und selbst mit SWR3Land gewettet. Hier die Sendung hören!





Bei diesen beiden Gästen verhaspelte sich Gottschalk während der Sendung. Aus Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer wurde Matthias Schweinsteiger:

Ein Mann schaffte es, am Krähen verschiedene Hähne zu unterscheiden und ihre Rasse zu nennen. Eine Kandidatin hatte ihren Hund mitgebracht, der englisch gesprochene Zahlen erkennen sollte. Die Außenwette wurde in der Schweiz ausgerichtet. Acht Männer zogen in Stans eine sieben Tonnen schwere Seilbahn zehn Meter bergauf. Dieselbe Wette gab es bereits vor 30 Jahren – doch anders als die damaligen Schweizer Kandidaten, schafften es die Männer diesmal.

Auch die letzte Wettkönigin war eine den Zuschauern bereits bekannte. Julia Reichert aus München war 2005 mit einer Kinderwette bei Gottschalk. Dieses Mal hatte sie eine Nostalgiewette dabei. Sie hatte alle Wettkönige aus der Geschichte der Sendung mit deren Wetten in bunte Strichcodes umgeformt und schaffte es, diese dann wieder erfolgreich mit dem richtigen Datum und Ort zu entschlüsseln.

Gottschalk: Abschied nach 36 Jahren

Durch „Wetten, dass ..?“ war Gottschalk zur Showmasterlegende und die Unterhaltungssendung durch ihn zur wohl größten Europas geworden. Besondere Momente wurden im Abspann noch einmal gezeigt. Etwa, wie er sich nach verlorenen Wetten in Senf tunken ließ oder wie er als „Ballett-Prinz“ Schwanensee auf der Bühne tanzte.

Gottschalk hatte die Show 2011 schon einmal verlassen, 2014 wurde „Wetten, dass ..?“ eingestellt. 2021 gab es ein gefeiertes Comeback, nach dem das ZDF zwei weitere Folgen mit Gottschalk ansetzte. Wie es nach dessen Abschied weitergeht, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben.

Lust auf noch mehr News und Unterhaltung? Schaut doch mal in unseren SWR3-Whatsapp-Kanal!