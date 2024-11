Du hast deinen Geldbeutel verloren und hoffst, dass ihn ein ehrlicher Finder wieder zurückbringt? Die Chancen steigen mit einem Foto von Baby-Zeus darin. Lies hier, warum.

Albtraum-Szenario: Der eigene Geldbeutel geht verloren. Oftmals ist es gar nicht mal das Geld darin, das für den größten Ärger sorgt. Vielmehr sind es die Dinge wie Bankkarte, Ausweis oder irgendwelche Mitgliedsnachweise, die für viel Ärger und Aufwand sorgen. Ein neuer Ausweis muss beantragt werden, meistens geht es nicht so schnell und kostet (derzeit) 37 Euro. Kreditkarten musst du so schnell wie möglich sperren lassen, Krankenkassenkarten umständlich beantragen.

Meganervig das alles! Aber es kann auch den besten passieren, dass man das Portemonnaie dummerweise irgendwo liegen lässt.

Gefundenen Geldbeutel zurückgeben: Englischer Forscher macht Experiment

Mit einem einfachen psychologischen Trick kannst du aber die Chancen erhöhen, dass dein Geldbeutel im Falle eines Falles wieder zurückgebracht wird. Und der geht so: Lege einfach ein Babyfoto in dein Portemonnaie.

Richard Wiseman forscht an der Universität von Herthfordshire in England und hat ein Experiment gemacht, das genau das zeigt. In Großstädten hatte er über 200 vermeintlich verloren gegangene Geldbeutel verteilt, um zu sehen, welche davon zurückgebracht werden. Alle hatten den gleichen Inhalt aber ein jeweils unterschiedliches Foto darin:

süßer kleiner Hund

ein lächelndes Baby

eine glückliche Familie

und ein älteres Paar

Mit diesem Foto darin wird der Geldbeutel am ehesten zurückgebracht

Zu 88 Prozent wurden die Geldbeutel zurückgebracht, die das Foto mit dem lächelnden Baby beinhalteten. Auf Platz zwei lag das Hundewelpen. Hier lag die Rückgabequote bei 53 Prozent. Die Familie lag bei 48 Prozent und das ältere Paar bei 28 Prozent.

Baby-Zeus als Foto im Geldbeutel: Soooo süß, das bringt jeder zurück

Nicht jeder will jetzt aber ein Bild vom eigenen Kind in den Geldbeutel packen. Vielleicht findest du das ja kitschig oder hast auch (noch) gar keine Kinder?

Macht aber nix, wir hätten da noch eins im Angebot! Und zwar von SWR3 Moderator Sascha Zeus. Okay, dass er ein Baby war, ist jetzt schon eine ganze Weile her, wenn wir ehrlich sind. Aber unsere Grafikerin hat da mal was gezaubert!

Na, was sagt ihr? Ist unser Baby-Zeus nicht unglaublich süß?! Und damit das Foto ganz einfach in euren Geldbeutel wandern kann, gibts hier die Vorlage zum Herunterladen und Ausdrucken:

