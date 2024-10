Hundert Jahre Ampel! Nein, nicht die Koalition! Unsere bunte Lichtsignalanlage feiert Jubiläum – und mit ihr erstrahlen auch unsere treuen Alltagsbegleiter: die Ampelmännchen.

Und, was verbindet ihr so mit Ampeln? Euphorieschübe bei grüner Welle? Endlos wirkende Minuten an roten Ampeln? Bußgelder, weil die Ampel doch nicht mehr ganz so Orange war?

Erste elektrische Verkehrsampel Deutschlands in Berlin

In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 1924 wurde am Potsdamer Platz in Berlin damit begonnen, den ersten „Verkehrsturm“ aufzustellen. Er ging zwar erst knappe zwei Monate später in Betrieb, läutete damit aber das Ampel-Zeitalter in Deutschland ein, um dem immer höher werdenden Verkehrsaufkommen auf den Straßen etwas Ordnung zu geben.

Damals bestand der Verkehr eher noch aus Kutschen als aus Autos. Und bevor mit dem Verkehrsturm die erste elektrische Ampel an den Start ging, mussten Polizisten auf der Kreuzung den Verkehr regeln – mit Pfeife und Handzeichen. Stellt euch das mal heute in unseren Großstädten vor!

Bevor sich jetzt Hamburger beschweren, dass sie doch vor Berlin schon eine Ampel hatten: 1922 wurde tatsächlich schon am Hamburger Stephansplatz eine Ampel aufgestellt – die diente aber vor allem dem Straßenbahnverkehr.

1937 bekam Berlin seine erste Fußgängerampel, nachdem Kopenhagen hiermit 1933 Pionierarbeit geleistet hat.

Berlin: Ost-Ampelmännchen wird zum Kult

Ob man sich gerade in West- oder Ost-Berlin aufhält, verriet einem lange Zeit der Blick auf die Fußgängerampel. Seit 2005 gibt es aber auch Ost-Ampelmännchen in West-Bezirken. Und: Seit 1997 ist es eine eingetragene Marke. Produkte mit dem Ost-Ampelmann drauf sind vor allem bei Touristen beliebt und bringen viel Geld ein. Dass ausgerechnet das Ost-Ampelmännchen mal zu einem Verkaufsschlager werden würde – wer hätte das in der DDR damals gedacht?

Die Berliner Ost-Ampelmännchen findet man aber nicht nur in der Hauptstadt – auch in Heidelberg gibt es sie an vielen Ampeln.

Diese speziellen Ampelmännchen gibt es

Eine Auswahl von schnieken Ampelmännchen in Deutschland und darüber hinaus seht ihr hier:

Ampelmänner und -frauen in RLP

So einige Städte und Gemeinden in SWR3Land haben ihre ganz eigenen, besonderen Ampelmännchen und -frauen. Seit Kurzem kickt zum Beispiel „Betzi“, das Maskottchen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, an einer Ampel. Was es sonst noch Schönes in Rheinland-Pfalz gibt, seht ihr bei unseren Kollegen von SWR Aktuell: