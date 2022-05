Clubcomedian der Woche ist Vince Ebert. Passend dazu haben wir ein Interview mit ihm geführt. Unter anderem geht es um sein neues Bühnenprogramm, seinen Namen und seine Zeit in Amerika.

Clubcomedian der Woche ist ja so ein bisschen wie ein Nobelpreis. Du kannst dich gar nicht bewerben, sondern du wirst von so einem Gremium vorgeschlagen.

Wer ist Vince Ebert?

Vince Ebert heißt mit bürgerlichem Namen Holger Ebert und kommt aus der kleinen Stadt Amorbach in der Nähe von Würzburg. In Würzburg selbst hat der Künstler dann Physik studiert.

Ich bin ländlich geprägt, bin aber auch stolz, dass ich den Schritt in die große weite Welt geschafft habe.

Während des Studiums hat er leidenschaftlich gerne Volleyball gespielt und denkt heute noch viel zurück. Er ist sogar bayerischer Beachvolleyballmeister geworden. Wie das mit dem Physikstudium zusammenpasst? Vince Ebert hat eine Theorie:

Ich bin ein physikalischer Messfehler. Man sagt ja immer, Physiker können sich nicht richtig anziehen und tun sich auch sozial etwas schwer. Insofern bin ich da immer ein wenig rausgerutscht.

Physik ist auch Teil seines Bühnenprogramms. Vince Ebert spricht dann gerne von sexy science. Welche Formel für ihn am erotischsten ist? Ganz klar: die Relativitätstheorie! Warum? Weil sie einfach ist und sie sich jeder merken kann. Dennoch erklärt die Formel sehr viel.

Vince Ebert über die Zeit in New York

Fast ein Jahr lang lebte Vince Ebert mit seiner Frau in New York und hat dort Shows gespielt. Die Dynamik der Stadt und auch die Herausforderung in einem fremden Land aufzutreten, haben ihn gereizt, das Experiment zu wagen. Auch die Mentalität hat ihn begeistert: Wenn man überzeugt, wird man wieder gebucht. Das hat ihn motiviert. Ebenso empfand er die Atmosphäre ähnlich wie im Bierzelt. Hat er nicht nach wenigen Minuten den ersten Lacher beim Publikum herausgekitzelt, wurde die Menge ungeduldig. Das sei in Deutschland anders, so Ebert.

Ein weiterer Unterschied zu Deutschland: Amerikanische Comedians spielen keine Zugaben. Das wusste Vince Ebert jedoch zu Beginn seiner Zeit in New York nicht. Als er nach einer seiner ersten Shows eine Zugabe spielen wollte, fand er das Publikum nicht mehr an seinen Plätzen. Sie waren bereits auf dem Heimweg.

Und dann habe ich für die Techniker meine Zugabe gespielt.

Ebenso hat er von den amerikanischen Comedians gelernt: Er erzählt weitaus mehr Privates in seiner Show: „Ich erzähle sehr viel mehr aus der Ich-Perspektive heraus.“ Die Wissenschaft werde so stärker emotionalisiert.

Vince Eberts neues Bühnenprogramm

90 Prozent der Amerikaner halten die Evolutionstheorie für unbewiesenen Mumpitz. 34 Prozent bezweifeln, dass die Erde eine Kugel ist und sieben Prozent glauben, dass braune Kühe Schokomilch geben. Alles Fake News aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Vince Ebert wollte es genau wissen und startete ein spektakuläres Experiment: Ein ganzes Jahr in den USA! Über seine Erfahrungen berichtet Vince Ebert in seinem neuen Bühnenprogramm und natürlich auch beim SWR3 Comedy-Festival! Was er über die Zukunft denkt, hat er uns bereits verraten:

Vince Ebert über Homöopathie

Der Kerngedanke der Homöopathie ist die Hochverdünnung: In Belladonna D30 wird die Ausgangssubstanz 30mal hintereinander verdünnt. Ab der 24. Verdünnungsstufe ist dann aber überhaupt kein Belladonna-Molekül mehr in der Lösung, aber es soll trotzdem wirken. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie in Würzburg einen Autoschlüssel in den Main werfen und dann in Frankfurt versuchen, mit dem Mainwasser das Auto zu starten.

